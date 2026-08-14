Motta San Giovanni, i ragazzi dell’Oratorio di nuovo attori per il film “L’altra faccia del Padrino”

Dopo il successo della sesta edizione delle Mottiadi – Palio moderno, che nei giorni scorsi ha coinvolto centinaia di partecipanti e l’intera comunità di Motta San Giovanni, i ragazzi dell’Oratorio tornano protagonisti con un progetto completamente diverso, ma ancora una volta fondato su partecipazione, creatività e voglia di stare insieme. Domenica 16 agosto alle ore 22.00, in Piazza Chiesa “S. Caterina”, sarà infatti proiettato “L’altra faccia del Padrino”, il nuovo film realizzato dai giovani dell’Oratorio di Motta San Giovanni.

Il progetto nasce dalla volontà dei ragazzi di mettersi nuovamente in gioco dopo l’esperienza delle Mottiadi, trasformando idee, entusiasmo e creatività in una vera e propria produzione cinematografica. Si tratta di un lavoro corale che ha coinvolto i giovani non soltanto davanti alla macchina da presa, ma anche nella preparazione delle scene, nell’organizzazione e nelle numerose attività necessarie alla realizzazione di un film.

La nuova produzione rappresenta così un’altra occasione per dare spazio alle capacità e alla fantasia dei ragazzi, chiamati a misurarsi con ruoli diversi e a collaborare durante tutte le fasi del progetto. Un’esperienza che porta ancora una volta l’Oratorio fuori dagli schemi delle attività tradizionali, facendo della partecipazione diretta dei giovani il cuore dell’iniziativa.

“L’altra faccia del Padrino”, l’omaggio al film del 1973

Il titolo scelto dai ragazzi è un omaggio a “L’altra faccia del padrino”, film del 1973 diretto da Franco Prosperi e interpretato, tra gli altri, da Alighiero Noschese, Lino Banfi e Minnie Minoprio. La pellicola originale nasceva come parodia de Il padrino di Francis Ford Coppola e giocava con i cliché del cinema mafioso attraverso equivoci, imitazioni e situazioni grottesche.

A distanza di oltre cinquant’anni, i giovani dell’Oratorio di Motta San Giovanni hanno deciso di riprendere quel titolo e quell’immaginario per costruire una nuova storia, reinterpretata secondo il loro stile e ambientata nel contesto della comunità mottese. Non una semplice riproposizione, dunque, ma un nuovo progetto pensato e realizzato dai ragazzi, con riferimenti a un’opera cinematografica che appartiene alla storia della commedia italiana.

Dalle Mottiadi al cinema, il percorso dei giovani dell’Oratorio

Il film costituisce un ulteriore tassello di un percorso che vede i ragazzi dell’Oratorio impegnati durante tutto l’anno in attività capaci di unire aggregazione, creatività e partecipazione. Dalle grandi iniziative collettive come le Mottiadi fino alla produzione cinematografica, l’obiettivo resta quello di offrire ai giovani uno spazio nel quale possano esprimersi, collaborare e trasformare le proprie idee in qualcosa da condividere con l’intera comunità.

Dopo le emozioni e il grande coinvolgimento delle Mottiadi, quindi, Motta San Giovanni si prepara a vivere un’altra serata di spettacolo sotto le stelle, questa volta con i suoi giovani nelle vesti di attori, autori e protagonisti. L’appuntamento è per domenica 16 agosto alle ore 22.00, in Piazza Chiesa “S. Caterina”. L’ingresso è libero.