Motori, pioggia di successi per la scuderia Piloti Per Passione tra Luzzi e Luino

Fine settimana ricco di risultati per la scuderia Piloti Per Passione, protagonista sia alla 30ª Salita Luzzi-Sambucina, valida per il CIVM, sia allo slalom Luino-Montenegrino, appuntamento inserito nel campionato slalom assoluto. Nonostante le temperature particolarmente elevate, i piloti della scuderia di Sambatello hanno ottenuto vittorie di classe e piazzamenti di primo piano.

Alla Salita Luzzi-Sambucina erano presenti tre portacolori della scuderia. Giuseppe Denisi ha conquistato il primo posto nel quarto raggruppamento J1, classe 1600. Ottima anche la prova di Antonio Lipari, primo di classe, secondo di gruppo e terzo assoluto nel quarto raggruppamento J1A2000, mentre Salvatore Lipari ha chiuso al secondo posto di classe nel quarto raggruppamento J2A2000.

Prestazione di rilievo anche per Fortunato Morabito nello slalom di Luino-Montenegrino. Al volante della sua performante Fiat 127 di gruppo S, il pilota ha rappresentato la scuderia conquistando il primo posto di classe, il primo posto di gruppo e la 25ª posizione assoluta.