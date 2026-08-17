Mormanno, la Notte Bianca accende il borgo

Una Notte Bianca indimenticabile, all’ombra del Faro, ha regalato a Mormanno una serata di grande musica, spettacolo, energia e partecipazione. Protagonista assoluto è stato Joe T Vannelli, dj e producer di fama internazionale, che con la sua musica ha trasformato il cuore del borgo in una grande pista a cielo aperto, capace di richiamare un pubblico ampio, trasversale e appassionato. L’appuntamento, inserito nel cartellone di “Non solo Agosto Mormannese 2026”, ha confermato la capacità di Mormanno di proporre eventi capaci di coniugare intrattenimento, cultura, socialità e valorizzazione del territorio. Una festa che ha coinvolto generazioni diverse e che, per una notte, ha trasformato strade, piazze e corso cittadino in un grande spazio di festa.

Ad arricchire la manifestazione non è stata soltanto la musica. Per tutta la serata, infatti, mercatini, street food e numerose attività di intrattenimento hanno accompagnato il pubblico, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente in ogni angolo del centro. Grande attenzione è stata dedicata anche ai più piccoli, con giochi gonfiabili, zucchero filato e momenti di animazione, mentre non è mancato lo spazio dedicato alla danza e al fitness, capace di coinvolgere giovani e meno giovani in una serata all’insegna del divertimento e della partecipazione.

Il programma musicale ha attraversato diversi generi e location

Il programma musicale ha attraversato diversi generi e location del centro cittadino. Sul corso si sono alternati in un coinvolgente Live DJ Set i dj Nico, Giovinix, MrJB, Giuseppe De Pace, Ggroove e Marco C., insieme a una Live Performance by Preziosa. Spazio anche al Live Liscio dei Fratelli Cavaliere, in Piazza 8 Marzo, per una proposta musicale capace di parlare a pubblici diversi. In Piazza Umberto Primo la festa è proseguita con il Live DJ Set di Frank, Frenkino, Andreino, Delio e Tony, accompagnati dalla voce di Big Voice Rosario Rummolo, da Walter Martire e Renix, fino ad arrivare al momento più atteso con lo Special Guest Joe T Vannelli.

A completare un cartellone ricco e articolato sono stati inoltre Le Niu Show e il One Transforman Show di Paolo Drigo, insieme alla Calastree Band. Tutto questo è stato possibile grazie all’Associazione “Quelli che non hanno età 2020”, capitanata da Francesco Maradei, un grande lavoro collettivo. Sono stati tanti i giovani e i volontari di Mormanno che, per mesi, hanno lavorato con impegno, passione e spirito di squadra alla realizzazione della manifestazione. Un lavoro spesso silenzioso, fatto di organizzazione, idee, disponibilità e collaborazione, che ha permesso di costruire una serata capace di coinvolgere l’intero paese.

È proprio questo uno degli aspetti più significativi della manifestazione: la capacità di una comunità di mettersi in gioco e di lavorare insieme per valorizzare il proprio territorio. Giovani, volontari, associazioni, organizzatori e Amministrazione comunale, Ente patrocinatore, hanno contribuito, ognuno per la propria parte, a trasformare la Notte Bianca in una grande festa collettiva. Poi la presenza di Joe T Vannelli, protagonista da decenni della scena house internazionale, ha dato alla serata una dimensione musicale di grande richiamo. La piazza e le vie del borgo sono diventate il palcoscenico naturale di una notte nella quale Mormanno ha saputo raccontarsi attraverso il linguaggio universale della musica, dello spettacolo e della convivialità.

Per il sindaco Paolo Pappaterra, eventi di questo tipo rappresentano un tassello importante

Per il sindaco Paolo Pappaterra, eventi di questo tipo “rappresentano un tassello importante di una strategia che punta a rendere Mormanno sempre più attrattiva durante tutto l’anno. Il successo della Notte Bianca, infatti, va letto non soltanto in termini di partecipazione, ma anche come occasione per promuovere l’immagine del borgo, le sue bellezze e la sua capacità di accogliere visitatori”. “La Notte Bianca ci ha restituito un’immagine bellissima di Mormanno, viva, partecipata e capace di guardare oltre i confini locali”, è il senso delle considerazioni del primo cittadino, che evidenzia come la programmazione estiva debba essere anche uno strumento di promozione territoriale e di costruzione di nuove opportunità per il paese.

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo Flavio De Barti, che guarda “alla programmazione di “Non solo Agosto Mormannese 2026” come a un percorso nel quale turismo, spettacolo e identità locale possono procedere insieme. La Notte Bianca, in questa prospettiva, è stata una vetrina importante per il borgo e per l’intero territorio, capace di portare nel cuore di Mormanno persone e visitatori attratti da un appuntamento di grande richiamo. E mentre ancora si respira l’energia della Notte Bianca, Mormanno è già pronta a vivere un altro appuntamento di assoluto rilievo”.

Domani, 18 agosto, alle ore 21.00, in Piazza 8 Marzo, spazio al Festival Internazionale del Folklore, curato dal Gruppo Folklorico Miromagnum. Sarà una serata all’insegna delle tradizioni, dei colori e delle culture del mondo, con la partecipazione di gruppi internazionali provenienti direttamente dagli Stati Uniti, dalla Georgia e dal Brasile. Un viaggio attraverso danze, musiche, costumi e tradizioni lontane, che ancora una volta farà di Mormanno un punto d’incontro tra popoli e culture. Un appuntamento da non perdere, capace di aggiungere una nuova e prestigiosa pagina al cartellone di “Non solo Agosto Mormannese 2026”.

Dalla house internazionale di Joe T Vannelli alle tradizioni popolari dei gruppi folklorici provenienti da tre continenti: Mormanno continua a vivere la sua estate da protagonista, con un calendario che punta sulla qualità degli eventi e sulla capacità di trasformare il borgo in un luogo di incontro, spettacolo e cultura. E se la Notte Bianca ha dimostrato tutta l’energia di una comunità capace di fare squadra, il Festival Internazionale del Folklore è pronto ora a portare nel cuore di Mormanno un nuovo messaggio di incontro, condivisione e apertura al mondo.