Montepaone Lido, grande partecipazione per il Premio Internazionale Liber@mente: i premiati

Si è svolta nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro comunale sul Lungomare Nausicaa di Montepaone Lido la XVIII edizione del Premio Internazionale Liber@mente, promosso dalla Fondazione Vincenzo Scoppa. Un appuntamento dedicato al valore della cultura, del pensiero libero e dell’impegno civile, che anche quest’anno ha riunito personalità e realtà impegnate in ambito sociale, economico e culturale. I riconoscimenti principali dell’edizione sono stati assegnati all’Acton Institute, centro internazionale impegnato nello studio del rapporto tra religione, libertà ed economia; alla Gazzetta del Sud, storica testata del Mezzogiorno fondata nel 1952; e al prof. Eugenio Capozzi, storico, saggista e docente universitario.

La manifestazione ha voluto valorizzare figure e istituzioni che, attraverso attività differenti, hanno contribuito alla diffusione della conoscenza, alla promozione della libertà e alla crescita del dibattito pubblico. L’Acton Institute è stato premiato per il proprio impegno internazionale nell’approfondimento dei temi legati alla libertà economica, alla responsabilità individuale e al rapporto tra principi religiosi e sviluppo della società. Un riconoscimento è andato anche alla Gazzetta del Sud, considerata una presenza storica nel panorama editoriale meridionale, mentre al prof. Eugenio Capozzi è stato attribuito il premio per il percorso accademico e scientifico sviluppato come storico e autore di numerosi saggi.

I riconoscimenti speciali e il ricordo di Angela Fidone

Nel corso della serata sono stati consegnati anche diversi riconoscimenti speciali destinati a realtà associative, culturali e sociali che si sono distinte per il loro contributo al territorio e alla comunità, con particolare attenzione ai temi della solidarietà, della partecipazione, dello sport, della cultura e della vita collettiva. Uno dei momenti più emozionanti dell’evento è stato dedicato al ricordo di Angela Fidone, artista, docente e protagonista della vita culturale della Fondazione Vincenzo Scoppa. A lei si deve l’ideazione di “Volo”, l’opera che rappresenta la statuetta ufficiale del Premio.

Il presidente della Fondazione, Sandro Scoppa, ha sottolineato il significato di questa edizione e il valore del percorso portato avanti negli anni. “Questa edizione – dichiara Sandro Scoppa, presidente della Fondazione Vincenzo Scoppa – ha confermato il valore di un percorso culturale fondato sulla libertà, sulla responsabilità personale e sul pluralismo. Abbiamo voluto rendere omaggio a personalità e istituzioni di rilievo, ma anche a tante realtà del territorio che ogni giorno costruiscono legami, educazione, partecipazione e senso civico. Il ricordo di Angela Fidone ha dato alla serata un significato ancora più profondo, unendo memoria, gratitudine e continuità”.

L’evento è stato condotto da Daniela Rabia e Annarita Palaia, accompagnato dai momenti musicali affidati a Karol Grazia Mascaro al pianoforte e a Valeria Procopio al clarinetto. Con la XVIII edizione, il Premio Internazionale Liber@mente conferma la propria vocazione come spazio di incontro tra cultura, territorio, libertà di pensiero e responsabilità civile, proseguendo un percorso fondato sulla valorizzazione delle idee e delle esperienze capaci di generare crescita nella comunità.