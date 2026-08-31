Montebello Jonico, “Street Food dei Borghi”: l’estate si chiude con una festa di comunità | FOTO

Si è chiusa con una grande festa lungo il parco lineare di Saline Joniche la stagione degli eventi estivi organizzati dalla Pro Loco Montebello Jonico, che ha affidato alla prima edizione dello “Street Food dei Borghi” il compito di salutare l’estate. Una serata di sapori, musica e partecipazione che ha portato al centro dell’attenzione sette borgate del territorio comunale, chiamate a raccontarsi attraverso i propri piatti e le proprie tradizioni.

Presenti la borgata Masella con le sue polpette di melanzane; Montebello con il suo pane caldo “Verde costiera” e “Il calabrese” accompagnati da un analcolico al bergamotto e la sangria del borgo; Riace con pizza e focaccia; Rocca con il suo panino gourmet capocollo e marmellata di mandorle, ricottina e marmellata di fichi e miele; Saline con la fagiolata di mamma Rorò e peperoni, patate e cipolle; Trunca con la sua Vasteja e Stinò con i suoi maccheroni al sugo. I piatti delle “magnifiche sette” sono stati assaporati e giudicati dai visitatori che hanno decretato vincitrice di questa prima edizione dell’evento la borgata Stino’.

Ad accompagnare la serata è stata la musica dal vivo del Duo Live Amadora. Numerosa la presenza dei cittadini, insieme al sindaco Suraci e a una rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Prima della premiazione finale, è stato proprio il sindaco a chiudere la serata con un messaggio che ha restituito il senso più profondo dell’iniziativa: “questa serata ha creato un’occasione per sentirci una comunità che vive, che collabora, che produce risultati e che è in grado di proiettarsi verso il futuro”.

Il nuovo direttivo della Pro Loco, insediatosi ufficialmente nel mese di giugno di quest’anno, vuole ridare luce al territorio montebellese e ha dato assaggio di ciò durante le sue iniziative dell’estate. Si è partiti con il “Cinema sotto le stelle”, che ha permesso la proiezione di film nelle piazze di due suggestive borgate montane del Comune, Montebello e Fossato. È arrivata poi la Giornata dello Sport, che ha trasformato la via Nazionale di Saline Joniche in un grande campo sportivo, con pilates, bike, padel, volley, basket e pattini, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti.

A seguire, la settimana di giochi estivi targata “Saline Summer”, che ha visto decine di giovani e adulti sfidarsi tra Indovina la canzone, flash games, beach volley, escape game, caccia al tesoro, torneo di bocce e torneo di ping pong.

Lo Street Food dei Borghi non è stato soltanto l’ultimo appuntamento di un calendario estivo particolarmente intenso. È stato, in qualche modo, la sintesi di una precisa idea di territorio: quella di una comunità che non vuole lasciare indietro nessuno dei propri luoghi e che vuole riscoprire e valorizzare anche quelle realtà che, per posizione, dimensioni o distanza dai centri più abitati, rischiano di rimanere ai margini.

Non è casuale, forse, che la manifestazione si sia svolta proprio lungo il parco lineare di Saline Joniche, uno spazio di recente realizzazione ma ancora poco conosciuto e frequentato dai cittadini. Anche questo luogo, come le borgate protagoniste della serata, sembra raccontare una stessa storia: quella di una bellezza che esiste, ma che non sempre viene vista.

E così, mentre l’estate si avvia alla sua conclusione, lo Street Food dei Borghi si è convertito in un grande saluto collettivo. Il saluto dei “forestieri” tornati a casa per le vacanze, di chi riparte, di chi resta. Anche, soprattutto, un applauso a chi rimane.

Perché dietro la festa c’è un messaggio che la Pro Loco vuole portare con sé nel prossimo futuro: la bellezza rimane, la comunità rimane, la vita rimane. E proprio quella vita, presente nei centri più popolati come nelle borgate più remote, è ciò che la Pro Loco Montebello Jonico non vuole lasciare spegnere.

La Pro Loco ringrazia la Regione Calabria per il contributo concesso a sostegno dell’iniziativa “Street food dei borghi” e il consigliere regionale Daniela Iriti per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti del territorio.”