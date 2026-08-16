Montebello Jonico, grande partecipazione per i festeggiamenti di Maria Assunta in cielo | FOTO e VIDEO

È calato il sipario sui festeggiamenti in onore di Maria Assunta in cielo a Montebello Jonico, una delle ricorrenze religiose più sentite dalla comunità locale. Le celebrazioni hanno fatto registrare una presenza massiccia di persone in tutte le serate, confermando il forte legame del paese con la propria tradizione religiosa. I giorni di festa vissuti nella chiesa arcipretale di Montebello Jonico hanno rappresentato un momento particolarmente significativo per la comunità, offrendo l’occasione di ritrovarsi e di riscoprire le radici spirituali del paese.

La Santa Messa conclusiva presieduta da don Giovanni Zampaglione

Il momento conclusivo dei festeggiamenti a Montebello Jonico è stato rappresentato dalla celebrazione della Santa Messa, presieduta da don Giovanni Zampaglione. La liturgia conclusiva ha segnato il termine ufficiale dei giorni di festa, riunendo ancora una volta un gran numero di persone nella chiesa arcipretale.

Presente il sindaco Leonardo Suraci con l’amministrazione comunale

Alla celebrazione era presente anche il sindaco di Montebello Jonico Leonardo Suraci, insieme a tutta l’amministrazione comunale. La partecipazione delle istituzioni locali ha accompagnato quella dei numerosi fedeli che hanno preso parte al momento conclusivo della festa, in un contesto di forte presenza e condivisione comunitaria.

Fedeli anche da Masella e dai paesi limitrofi

Alla celebrazione conclusiva non hanno partecipato soltanto i residenti di Montebello Jonico. È stata infatti registrata la presenza di tantissima gente proveniente dalla comunità sorella di Masella e dai paesi limitrofi. Una partecipazione ampia che ha contribuito a rendere ancora più significativo il momento finale dei festeggiamenti e che testimonia il richiamo esercitato dalla festa di Maria Assunta in cielo anche al di fuori dei confini del paese.