Montalbano Elicona torna nel Medioevo con la due giorni della 45ª edizione delle Feste Aragonesi | PROGRAMMA

Montalbano Elicona si prepara a tornare indietro nel tempo con la 45ª edizione delle Feste Aragonesi, in programma il 16 e 17 agosto. Per due giornate il borgo medievale si trasformerà in un grande scenario d’epoca tra il Castello Federico III d’Aragona, le piazze e le vie del centro storico, con un programma che intreccia rievocazione storica, spettacolo, cultura e tradizione. Non si tratta soltanto di una ricostruzione del passato, ma di un appuntamento pensato per valorizzare la storia, l’identità e il patrimonio culturale del comune montano, inserendo Montalbano Elicona in un percorso di promozione turistica rivolto a visitatori di tutte le età.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Montalbano Elicona in collaborazione con l’Associazione Rievocazioni Storico-Religiose, il Coordinamento artistico Maria Rita Simone, Mons Albus, A.M.A.L.A.C. Associazione medievale arcieri, lanciatori di asce e coltelli, Pro Loco Montalbano APS e Associazione Culturale Giovan Guerino. L’obiettivo è riportare in vita personaggi, ambientazioni, arti e mestieri legati alla storia del borgo e al suo rapporto con la figura di Federico III d’Aragona.

“Con le Feste Aragonesi – sottolinea il sindaco Antonino Todaro – Montalbano Elicona rinnova il proprio legame con la storia e con la figura di Federico III d’Aragona, trasformando per due giorni il centro storico in un luogo dove passato e presente si incontrano. La 45ª edizione vuole essere un momento di partecipazione, cultura e spettacolo, ma anche un’importante occasione di promozione del territorio e del patrimonio di uno dei borghi più belli d’Italia.Su cui la nostra amministrazione ha sempre puntato”.

Domenica 16 agosto il Gran Corteo Storico Medievale

Il momento centrale della giornata di domenica 16 agosto sarà il Gran Corteo Storico Medievale, in programma dalle ore 18, con la rievocazione dell’ingresso di Re Federico III d’Aragona “in terram et castrum Montis Albani”. Il corteo partirà dal Castello Federico III d’Aragona e raggiungerà Piazza Maria Santissima della Divina Provvidenza, dove sono previsti il bando di apertura delle Feste Aragonesi, la cerimonia di consegna dei Falconi e delle chiavi del Castello e numerosi spettacoli.

Tra gli appuntamenti della giornata figurano “Honor. Lo spettacolo dei Cavalieri della Corona d’Aragona”, a cura de L’Arte Equestre di Carmelo Lo Cicero, con Giuseppe Cimarosa, Adriana Spallino, Antonio Grasso e Jhonny Perez, le danze di corte dell’Associazione Sicularagonensia e “Nel segno della bandiera”, spettacolo degli Sbandieratori dell’Associazione Maestri di Motta Sant’Anastasia. La giornata inizierà già in mattinata con il Palio dei Quartieri – Giochi Medievali, a cura di Mons Albus, in Piazza Maria Santissima della Divina Provvidenza.

Dalle 21.30 il borgo e il centro storico saranno animati dal mercato dei mestieri medievali, dall’accampamento medievale, da combattimenti, dimostrazioni di tiro con l’arco, attività con rapaci diurni e notturni, animazione giullaresca, spettacoli di fuoco e fachirismo, musica, danze e attività dedicate ai bambini.

Spettacoli al Castello, in Piazza Duomo e nella Cappella

Ricco anche il programma serale nei diversi luoghi del paese. Nell’Anfiteatro del Castello Federico III d’Aragona si alterneranno La corte in festa, a cura di A.S.D. Alma Bailante, e Vento d’Oriente. Nureddin e la bella persiana, spettacolo di musica, racconti e danze della tradizione mediterranea e orientale a cura del gruppo Hurriya.

In Piazza Duomo saranno invece protagonisti Danze e Versi del basso Medioevo, la Grande Giullarata della Compagnia Magma, Orientis Tempus della Compagnia Arteare, lo spettacolo con il fuoco Scintille della Compagnia Barraca e le dimostrazioni di combattimento dei Milites Trinacriae. Nella Cappella del Castello, dalle 21.30 e a ciclo continuo, sarà possibile assistere a Viaggio nella costruzione di antichi strumenti musicali medievali, con attività di liuteria dal vivo a cura di Roberto Fabio Coniglio, accompagnata dall’esposizione del dipinto Il Sacro Combattimento, olio su tela della collezione BlueSicily di Mariagrazia Toto.

Lunedì 17 agosto tra falconeria, fuoco e musica celtica-medievale

Le atmosfere medievali proseguiranno anche lunedì 17 agosto. Dalle 19, in Piazza Maria Santissima della Divina Provvidenza, sono previste la didattica e la dimostrazione di volo dei rapaci a cura della Falconeria dei Nebrodi, le danze di corte dell’Associazione Sicularagonensia e lo spettacolo con il fuoco Ritual della Compagnia Barraca.

Dalle 21.30 il borgo tornerà a ospitare il mercato dei mestieri medievali, i rapaci, l’accampamento, i combattimenti, il tiro con l’arco, gli spettacoli di strada, la musica, le danze e le attività dedicate ai bambini. All’Anfiteatro del Castello, dalle 22.15, spazio al concerto di musica celtica-medievale e danze guidate a cura di Tir Na Nog.

In Piazza Duomo, invece, la serata proporrà Orientis Tempus della Compagnia Arteare, Caos della Compagnia Magma, Taverna Medievalis di Regia Medievalis e, alle 23, una nuova dimostrazione di combattimento a cura dei Milites Trinacriae.

Un grande lavoro di squadra per la 45ª edizione

Numerose le associazioni, le compagnie artistiche, i gruppi storici, gli artigiani e gli operatori coinvolti nella manifestazione: dal Mercato dei Crociati alla Compagnia d’Armi Milites Trinacriae, da Regia Medievalis alla Falconeria dei Nebrodi, passando per le compagnie Arteare, La Barraca e Magma, Tir Na Nog, Sicularagonensia, Alma Ritmo, Alma Bailante e gli Sbandieratori dell’Associazione Maestri di Motta Sant’Anastasia. A questi si aggiungeranno musici, artigiani e artisti che contribuiranno a trasformare Montalbano Elicona in un autentico teatro medievale.

“E’ una manifestazione che viene realizzata con un grande lavoro di squadra – interviene l’assessore al Turismo Fabio Truglio – e il supporto della Regione Siciliana che ci ha concesso il patrocinio. Il mio grazie va all’onorevole Elvira Amata per il sostegno. E a tutte le associazioni locali e non che da anni contribuiscono alla realizzazione dell’evento”.