Montalbano Elicona, al Castello Svevo Aragonese l’installazione “La Sicilia negli occhi”

Dagli eventi di alta moda di Taormina alle sale del Castello Svevo Aragonese di Montalbano Elicona. Prosegue il racconto della Sicilia ispirato all’immaginario di Domenico Dolce e Stefano Gabbana con “La Sicilia negli occhi”, l’installazione allestita nel Gran Salone del maniero medievale e dedicata alla visione dell’Isola proposta dalla celebre maison di moda. L’esposizione nasce come un omaggio ai due stilisti che, attraverso le proprie collezioni e campagne internazionali, hanno contribuito a diffondere nel mondo l’identità culturale, artistica e paesaggistica della Sicilia. Il percorso propone una selezione di immagini tratte da alcune delle più rappresentative produzioni della maison, con fotografie firmate da Ferdinando Scianna, scatti dedicati alla modella Marpessa e contributi del regista premio Oscar Giuseppe Tornatore, insieme ad altri autori che hanno raccontato la Sicilia attraverso linguaggi contemporanei.

L’allestimento si sviluppa tra pannelli fotografici di grande formato

L’allestimento si sviluppa tra pannelli fotografici di grande formato, installazioni sospese, totem multimediali e uno schermo dedicato alla proiezione continua di immagini e contenuti audiovisivi, offrendo ai visitatori un itinerario che mette in relazione il patrimonio storico del Castello Svevo Aragonese con la narrazione visiva della Sicilia proposta da Dolce & Gabbana. “Con questa iniziativa – dichiara il sindaco di Montalbano Elicona, Antonino Todaro – il nostro borgo intende rendere omaggio a due protagonisti della moda internazionale che hanno saputo trasformare la Sicilia in un linguaggio universale di eleganza, cultura e identità. Il Castello Svevo Aragonese, luogo simbolo della nostra storia, diventa uno spazio di dialogo tra patrimonio culturale e creatività contemporanea, offrendo ai visitatori un’ulteriore occasione per conoscere e vivere Montalbano Elicona”.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Montalbano Elicona e della Regione Siciliana – Assessorato regionale alle Attività Produttive, con la collaborazione della Fondazione Architetti Mediterraneo e dell’A.C. Onlus Nebrodi Tour. Partner tecnici sono ZS Informatica e il Centro Studi Siciliae. L’ideazione del progetto è firmata da Nicola Santamaria e Antonio Di Stefano, che cura anche l’organizzazione e l’immagine insieme a Samuele Lazzaro. L’installazione è visitabile ogni giorno fino al 30 agosto 2026, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.