Montalbano Elicona, al Castello la mostra “Le Regine di Sicilia”

Un viaggio nella storia del Medioevo siciliano tra rigore filologico, alto artigianato e devozione. Mercoledì 26 agosto 2026, alle ore 18:00, il Castello Svevo Aragonese di Montalbano Elicona aprirà le porte alla mostra “Le Regine di Sicilia”, con la contestuale inaugurazione degli spazi dedicati alla Camera Reginale. Al centro dell’esposizione figurano le dieci sovrane legate a questo storico istituto dorale, fondato nel 1302 da Federico III d’Aragona per la consorte Eleonora d’Angiò. Una vera e propria entità amministrativa e territoriale – che incluse feudi come Siracusa, Paternò, Lentini, Avola e Castiglione – attiva fino alla sua soppressione nel 1537. L’allestimento traduce la ricerca d’archivio in testimonianza materiale grazie alla ricostruzione degli abiti e dei paramenti sacri delle sovrane, realizzati da Caterina Foti all’interno dell’Opificium Stella d’Aragona (laboratorio di sartoria medievale dell’Associazione Medioexpo). Il percorso è arricchito dalla sezione “Salve Regina”, uno studio focalizzato sui paramenti di Maria Santissima della Provvidenza che intreccia arte tessile e religiosità popolare.

Il taglio del nastro sarà accompagnato da un momento di approfondimento sulle scelte iconografiche e simboliche del progetto. L’incontro vedrà gli interventi dell’antropologa e storica dell’arte Graziella Milazzo (curatrice scientifica) e della maestra sartoriale Caterina Foti. Saranno presenti il sindaco Antonino Todaro, l’assessore al Turismo e Cultura Fabio Truglio e i rappresentanti dell’Opificium. “Attraverso la fedele riproduzione dei manufatti rendiamo immediatamente fruibile una pagina complessa e affascinante del nostro passato – sottolinea il sindaco Antonino Todaro –. Il borgo e il suo Castello si confermano centro di attrazione culturale capace di coniugare storia, artigianato di pregio e valorizzazione del territorio”. A esprimere profonda soddisfazione per l’iniziativa è anche l’assessore Fabio Truglio: “il lavoro svolto per l’allestimento ha portato a un risultato straordinario. La ricostruzione della Camera Reginale non solo impreziosisce ulteriormente il nostro antico maniero, ma arricchisce in modo significativo l’offerta turistica di Montalbano Elicona, proponendo ai visitatori un’esperienza culturale immersiva e di altissimo profilo”.