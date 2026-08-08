Monforte San Giorgio (Messina), il Premio San Giorgio 2026 va a don Giuseppe Donia

Sarà don Giuseppe Donia, arciprete e parroco di Monforte San Giorgio, il vincitore del Premio San Giorgio 2026. La cerimonia si terrà mercoledì 12 agosto, alle ore 21, nella cornice di piazza IV Novembre a Monforte San Giorgio, dove tornerà il tradizionale appuntamento giunto ormai alla sua 28ª edizione. La manifestazione è organizzata dalla Cyber Community “Friends and sons of Monforte S. Giorgio”, presieduta da Carmelo Sframeli, e da 28 anni premia non soltanto gli studenti meritevoli, ma anche i monfortesi che, singolarmente o in gruppo, si sono distinti per impegno e valori morali o hanno contribuito alla crescita del paese.

Il Premio San Giorgio 2026 sarà dunque assegnato all’arciprete don Giuseppe Donia, chiamato affettuosamente in paese padre Pippo, che lo scorso 24 luglio è stato festeggiato per i suoi 50 anni di sacerdozio, trascorsi interamente al servizio della comunità monfortese. In quell’occasione si è svolta, in un Duomo gremito, una solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento presieduta dall’arcivescovo monsignor Giovanni Accolla, alla presenza di numerosi sacerdoti della Diocesi e di diverse autorità civili e militari provenienti dalle zone tirrenica e ionica.

Durante la celebrazione è stato inoltre donato il volume fatto stampare per l’occasione dalla Comunità monfortese, dal titolo “Il seme e la luce. Padre Pippo Donia tra la sua gente”, che raccoglie contributi dedicati alla vita e al percorso del parroco insieme alla sua comunità, arricchiti da una ricca galleria fotografica. La festa si è poi conclusa con un momento conviviale in piazza IV Novembre.

Il Premio San Giorgio 2026 sarà consegnato a don Giuseppe Donia dal sindaco di Monforte, Giuseppe Pinizzotto. Nel corso della serata saranno inoltre premiati gli studenti che hanno ottenuto 10/10 alla licenza di scuola media inferiore, i diplomati con 100/100 e, attraverso premi speciali, persone o gruppi che si sono distinti in diverse attività. A presentare la serata sarà, per la 28ª volta consecutiva, Guglielmo Scoglio, oggi 85enne, confermandosi ancora una volta voce storica dell’appuntamento che ogni anno celebra il merito, l’impegno e il legame con la comunità di Monforte San Giorgio.