Monforte San Giorgio (Messina), il Premio San Giorgio 2026 va a don Giuseppe Donia

Il riconoscimento sarà consegnato mercoledì 12 agosto in piazza IV Novembre al parroco che ha recentemente celebrato 50 anni di sacerdozio al servizio della comunità monfortese. Nel corso della serata saranno premiati anche gli studenti meritevoli e persone o gruppi distintisi in diverse attività

padre pippo

Sarà don Giuseppe Donia, arciprete e parroco di Monforte San Giorgio, il vincitore del Premio San Giorgio 2026. La cerimonia si terrà mercoledì 12 agosto, alle ore 21, nella cornice di piazza IV Novembre a Monforte San Giorgio, dove tornerà il tradizionale appuntamento giunto ormai alla sua 28ª edizione. La manifestazione è organizzata dalla Cyber Community “Friends and sons of Monforte S. Giorgio”, presieduta da Carmelo Sframeli, e da 28 anni premia non soltanto gli studenti meritevoli, ma anche i monfortesi che, singolarmente o in gruppo, si sono distinti per impegno e valori morali o hanno contribuito alla crescita del paese.

Il Premio San Giorgio 2026 sarà dunque assegnato all’arciprete don Giuseppe Donia, chiamato affettuosamente in paese padre Pippo, che lo scorso 24 luglio è stato festeggiato per i suoi 50 anni di sacerdozio, trascorsi interamente al servizio della comunità monfortese. In quell’occasione si è svolta, in un Duomo gremito, una solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento presieduta dall’arcivescovo monsignor Giovanni Accolla, alla presenza di numerosi sacerdoti della Diocesi e di diverse autorità civili e militari provenienti dalle zone tirrenica e ionica.

Durante la celebrazione è stato inoltre donato il volume fatto stampare per l’occasione dalla Comunità monfortese, dal titolo “Il seme e la luce. Padre Pippo Donia tra la sua gente”, che raccoglie contributi dedicati alla vita e al percorso del parroco insieme alla sua comunità, arricchiti da una ricca galleria fotografica. La festa si è poi conclusa con un momento conviviale in piazza IV Novembre.

Il Premio San Giorgio 2026 sarà consegnato a don Giuseppe Donia dal sindaco di Monforte, Giuseppe Pinizzotto. Nel corso della serata saranno inoltre premiati gli studenti che hanno ottenuto 10/10 alla licenza di scuola media inferiore, i diplomati con 100/100 e, attraverso premi speciali, persone o gruppi che si sono distinti in diverse attività. A presentare la serata sarà, per la 28ª volta consecutiva, Guglielmo Scoglio, oggi 85enne, confermandosi ancora una volta voce storica dell’appuntamento che ogni anno celebra il merito, l’impegno e il legame con la comunità di Monforte San Giorgio.

Leggi altri articoli di Messina
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google