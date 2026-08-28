Monasterace, l’intelligenza artificiale incontra startup e territori: al Castello Medievale arriva “Intelligenza di Comunità”

Il Castello Medievale di Monasterace Superiore diventa il luogo d’incontro tra innovazione, imprenditorialità e valorizzazione dei territori. Il prossimo 31 agosto, dalle ore 18.00, si terrà infatti “Intelligenza di Comunità”, una serata dedicata a startup, cultura, innovazione e formazione sull’Intelligenza Artificiale, realizzata nell’ambito di +M.O.R.E. – Monasterace Open Resource Experience, progetto finanziato dall’Unione europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Al centro dell’appuntamento ci saranno esperienze e progetti di imprenditorialità innovativa provenienti da contesti locali, nazionali e internazionali, parte dell’hub collegato al progetto M.O.R.E. e dell’ecosistema nato attorno all’utilizzo delle tecnologie emergenti in settori strategici come turismo, salute e valorizzazione dei territori.

Durante la serata le progettualità selezionate saranno protagoniste di una pitch session, uno spazio dedicato alla presentazione di idee, soluzioni e nuovi modelli sviluppati in diversi ambiti. L’obiettivo è non soltanto offrire visibilità alle nuove imprese, ma anche creare connessioni tra PMI innovative, startup, istituzioni, professionisti e territorio. Tra i progetti protagonisti dell’iniziativa ci saranno Aura, Biovocs, Horo Pizza D’élite, Lenipsor, Precision Vineyard Robotics, TechnoGeeks e Welchome. In particolare, TechnoGeeks parteciperà con un contributo dalla Palestina, confermando la dimensione internazionale dell’appuntamento.

Talk su innovazione, investimenti e attrattività territoriale

Accanto alla presentazione delle startup, “Intelligenza di Comunità” ospiterà una serie di incontri dedicati a innovazione, investimenti e capacità dei territori di attrarre nuove opportunità. Tra gli interventi previsti ci saranno quelli di Nino Cartabellotta della Fondazione GIMBE, sul rapporto tra sanità e innovazione; Fortunato Varone, Direttore Generale del Dipartimento Lavoro e Imprese Produttive della Regione Calabria, sulle politiche regionali per l’innovazione; Cosmano Lombardo, Founder & CEO di Search On Media Group, sul ruolo dell’imprenditorialità innovativa; Pasquale Brancaccio, Founder di INHUSE, sulla connessione dei territori con l’ecosistema dell’innovazione; Marco Lotito, Innovation Manager Search On Media Group, e Chiara Di Clemente, con la case history Monaci Digitali dedicata alla capacità delle aree interne di promuoversi e attrarre nuovi residenti.

Uno spazio centrale sarà dedicato alla formazione sull’Intelligenza Artificiale, con l’intervento di Giorgio Taverniti, Founder & Tech Speaker Search On Media Group, tra i principali esperti AI & Digital a livello internazionale. L’incontro approfondirà il ruolo degli strumenti di intelligenza artificiale nella promozione del patrimonio culturale e turistico, nella capacità di raccontare le identità locali e nel rafforzamento dell’attrattività dei territori, mantenendo al centro conoscenza, competenze e valori umani.

“La sfida non è usare l’Intelligenza Artificiale per raccontare tutti i territori nello stesso modo, ma fare esattamente il contrario: utilizzarla per far emergere ciò che rende ogni luogo unico. Patrimonio, cultura, persone e conoscenze locali sono il vero punto di partenza; l’AI può amplificarne il valore, creare nuovi modi di renderlo accessibile e aprire opportunità che prima erano difficili da immaginare. È su questo rapporto tra tecnologia e identità che lavoreremo durante la formazione a Monasterace”, commenta Giorgio Taverniti, Founder & Tech Speaker di Search On Media Group, tra i principali esperti AI & Digital a livello internazionale.

Una serata tra formazione, networking e nuove connessioni

Ad aprire l’appuntamento, alle 18.00, sarà una breve conferenza stampa dedicata alle attività sviluppate nell’ambito del progetto. Successivamente prenderanno il via i talk, la formazione e la presentazione delle startup, con una conclusione dedicata al B2B, networking e aperitivo, pensata per favorire nuove relazioni tra le realtà presenti. “Il 31 agosto sarà un appuntamento importante per Monasterace e per tutta la comunità: un’occasione per conoscere nuove progettualità, incontrare esperti e realtà innovative e approfondire le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Invitiamo cittadini, imprese e giovani a partecipare a una serata che mette ancora una volta il nostro borgo al centro di un dialogo tra identità, innovazione e futuro”, commenta Carlo Murdolo, Sindaco di Monasterace.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di +M.O.R.E., che ha portato a Monasterace attività formative, eventi, residenze artistico-didattiche, laboratori e iniziative dedicate allo sviluppo di nuova imprenditorialità, mettendo in relazione innovazione tecnologica e valorizzazione del patrimonio locale. La partecipazione a “Intelligenza di Comunità” è gratuita.