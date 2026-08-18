Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Miluna Città di Dipignano 2026

Le luci della passerella si accendono, ma a brillare è un’intera comunità. È Dipignano il cuore della ventesima tappa di Miss Italia Calabria, che per il quarto anno ha scelto il Comune come scenario di una serata in cui bellezza, spettacolo e identità locale si sono incontrati sullo stesso palco. Un appuntamento che rinnova un legame ormai consolidato e conferma la forza di una manifestazione capace di portare storie, volti e tradizioni calabresi ben oltre i confini regionali. La serata ha visto protagoniste le aspiranti Miss, ma ha acceso i riflettori anche sulla storia, sulla cultura e sulle eccellenze di una comunità ricca di peculiarità. Inserita nell’87ª edizione di Miss Italia, la manifestazione ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, trasformando ancora una volta la passerella in uno spazio di incontro e racconto. Perché, oltre alla competizione, ogni appuntamento diventa una vetrina capace di valorizzare persone, paesaggi, tradizioni ed eccellenze gastronomiche, offrendo al pubblico un’immagine autentica e suggestiva della Calabria.

A conquistare la fascia di Miss Miluna Città di Dipignano 2026 è stata Daniela Bianchimano di Villapiana

A conquistare la fascia di Miss Miluna Città di Dipignano 2026 è stata Daniela Bianchimano di Villapiana, che con questo titolo ha ottenuto il pass per le finali regionali di Miss Italia Calabria. Sul podio anche Luisa D’Ippolito di Casali Del Manco, seconda classificata con la fascia di Miss Givova, e Matilde Comparatore di Locri, terza classificata con la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Greta Panciotto di Mirto, quinta Linda Francesca Ruffolo di Marano Principato e sesta Ilenia Perri Altomare di Amantea.

“La passerella è solo il momento finale di un lavoro che comincia molto prima dell’accensione dei riflettori. Dietro ogni tappa di Miss Italia Calabria c’è una macchina organizzativa complessa, fatta di persone, idee, professionalità e collaborazione. È qui, lontano dal palco, che prende forma ogni appuntamento. A guidare questo percorso sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia e titolari della Carli Fashion Agency, impegnati in un progetto che attraversa la Calabria e porta il concorso nei suoi Comuni, trasformando ogni serata in un’occasione di incontro e valorizzazione. Ogni tappa nasce dall’incontro tra realtà diverse: amministrazioni comunali, partner, tecnici, professionisti, associazioni e volontari. Ognuno contribuisce con il proprio lavoro alla costruzione di uno spettacolo che, sera dopo sera, mette insieme bellezza, intrattenimento e promozione”, c’è scritto in una nota.

“Dipignano per noi è una seconda casa– affermano Linda Suriano e Carmelo Ambrogio-. Qui abbiamo costruito negli anni ricordi bellissimi e, soprattutto, rapporti umani che sono diventati profondi e autentici. Ringraziamo l’amministrazione comunale, il sindaco Eugenio Gallo, tutti i componenti della Pro Loco e il presidente Alessandro Turco, così come il nostro grande amico, oggi assessore, Paolo Aloe, e tutte le persone che hanno lavorato per rendere possibile questa serata. Organizzare un evento di questa portata richiede impegno, sacrifici e, soprattutto, la capacità di unire le forze. A Dipignano abbiamo trovato tutto questo. Ci hanno accolti con entusiasmo, ma soprattutto ci hanno fatto sentire a casa. Questa di Dipignano è l’ultima serata provinciale e, dopo le prossime tappe di Oriolo, il 19 agosto, e Santa Maria del Cedro, il 20 agosto, chiuderemo le selezioni e ci prepareremo al gran finale. È stata una stagione intensa, ricca di appuntamenti e di emozioni. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato lungo questo percorso: i partner commerciali e istituzionali, la nostra squadra, la band, le ragazze, i genitori, le giurie e tutti i media – web, televisioni e giornali- che ci stanno dando grande attenzione e visibilità. Il 28 agosto, a Trebisacce, si terrà la finalissima di Miss Italia Calabria, dove sarà eletta la nuova Miss Calabria, con tanti super ospiti. Rivolgiamo un invito speciale a tutte le comunità che ci hanno ospitato durante questo viaggio. Ci auguriamo di avere con noi anche una delegazione di Dipignano e della Pro Loco. Perché questo percorso lo abbiamo costruito insieme e insieme vogliamo arrivare al gran finale”.

“Miss Italia Calabria ha consolidato il proprio percorso, trasformando ogni tappa in un appuntamento capace di unire spettacolo, promozione e racconto”

“La forza di un progetto si misura anche dalla rete di relazioni che riesce a costruire nel tempo. Ed è proprio grazie al sostegno dei partner che Miss Italia Calabria ha consolidato il proprio percorso, trasformando ogni tappa in un appuntamento capace di unire spettacolo, promozione e racconto. Tra le realtà che da anni accompagnano la manifestazione c’è Carlomagno Auto, presenza storica al fianco del concorso regionale e delle sue protagoniste lungo l’intero tour. A dare voce e continuità al racconto sono invece i media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, che seguono le diverse tappe del percorso regionale. A Torano Castello, questo racconto ha trovato uno scenario di particolare fascino”, evidenzia la nota.

“Gli anni ’90 tornano sul palco di Miss Italia Calabria 2026 con tutta la loro energia. Musica, colori, ritmo, icone e suggestioni di un decennio che ha cambiato un’intera generazione hanno conquistato il pubblico di Dipignano, trasformando la serata in un vero e proprio viaggio nel tempo. Attenzione: non è un semplice amarcord. È un ritorno al passato con una nuova chiave di lettura, contemporanea, vivace, sorprendente. Perché gli anni ’90 sono l’ultima grande stagione dell’analogico prima della rivoluzione digitale, gli anni delle cassette e dei primi cellulari, delle telefonate interminabili, delle amicizie vissute senza filtri. Un’epoca in cui il futuro sembrava tutto da conquistare e ogni novità aveva il sapore della scoperta. A dare forma e ritmo a questo viaggio è la direzione artistica di Linda Suriano, alla conduzione della serata insieme a Larissa Volpentesta. Un racconto serrato, costruito per accendere ricordi, regalare emozioni e trasformare la nostalgia in puro intrattenimento. E se gli anni ’90 hanno una colonna sonora, sul palco non poteva mancare la musica dal vivo con “I Freschi di Zona”, accompagnata dalle coreografie curate da Lia Molinaro e interpretate da Maria Ilenia Tucci. Poi, il gran finale. Il viaggio cambia ancora ritmo e lascia spazio alla musica d’autore. Sul palco arriva Giovanni Segreti Bruno, cantautore calabrese che ha trasformato ricerca, identità e sperimentazione nei tratti distintivi del proprio percorso artistico. Vincitore di Area Sanremo 2018 e del Premio Amnesty International Emergenti 2025, l’artista è oggi protagonista di una nuova fase creativa con “Musciaria”: un progetto che rompe gli schemi, attraversa nuove sonorità e fonde radici e innovazione, tradizione e contemporaneità. Nel corso della serata, alla presenza di Saverio Bisceglia (consigliere Avis Cosenza e Avis Calabria), è stata scelta come nuova testimonial dell’Avis di Cosenza Luisa D’Ippolito, chiamata a rappresentare e promuovere i valori della donazione e della solidarietà”, sottolinea la nota.

L’assessore Paolo Aloe negli anni precedenti ha contribuito a portare il concorso nelle principali frazioni del Comune

La ventesima tappa di Miss Italia Calabria si è svolta a Dipignano, confermando un legame ormai consolidato tra la manifestazione e la comunità calabrese. A sottolinearlo è l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Aloe, che negli anni precedenti ha contribuito a portare il concorso nelle principali frazioni del Comune: “Miss Italia è già stata ospitata a Dipignano, Tessano e Laurignano, rispettivamente nel 2018, nel 2019 e nel 2021. In quelle occasioni ero presidente della Pro Loco e ho avuto modo di organizzare gli eventi con l’obiettivo di promuovere e far conoscere la nostra realtà. Miss Italia rappresenta una grande opportunità per la nostra comunità, perché è una manifestazione di rilevanza nazionale e offre una vetrina importante. È sempre stata accolta con grande entusiasmo. Quest’anno abbiamo avuto il piacere di ospitarla nuovamente, questa volta nel mio ruolo di amministratore. Siamo felicissimi di aver mostrato alle ragazze e al pubblico le bellezze del nostro territorio. La presenza di partecipanti provenienti da tutta la regione rende l’evento ancora più significativo: è un’occasione per far conoscere i nostri paesaggi, le nostre tradizioni e le nostre eccellenze gastronomiche. Tra queste c’è anche il Pan di Spagna di Sofia, molto conosciuto nella provincia di Cosenza e rappresentativo della nostra tradizione dolciaria. A tutte le partecipanti va il mio più sincero in bocca al lupo: che vinca la migliore e che, magari, proprio da questa serata possa nascere la prossima Miss Calabria”.

Legare una kermesse come Miss Italia a un messaggio di turismo sostenibile e di rispetto per l’ambiente significa trasformare una grande vetrina in un’occasione concreta per promuovere un modello di sviluppo attento e responsabile. A sottolinearlo è il vicesindaco di Dipignano con delega all’Ambiente, Antonio Giaccari: “siamo orgogliosi che Dipignano sia stata scelta come location per le selezioni di Miss Italia Calabria. Ringrazio l’organizzazione e tutte le persone che hanno reso possibile questa manifestazione, che rappresenta una grande opportunità per la promozione turistica e per la crescita della nostra comunità. Eventi di questo livello ci permettono di far conoscere le nostre bellezze e, allo stesso tempo, di promuovere un’idea di turismo capace di valorizzare e rispettare il patrimonio che ci circonda. La tutela dell’ambiente deve andare di pari passo con la crescita e con la capacità di accogliere visitatori. Voglio inoltre rivolgere un ringraziamento a tutte le ragazze che hanno scelto di mettersi in gioco e di inseguire con determinazione il proprio obiettivo. È un messaggio importante soprattutto per i giovani: credere nelle proprie capacità, impegnarsi e non arrendersi davanti alle difficoltà. Come amministrazione continueremo a sostenere e promuovere iniziative di questo livello, perché crediamo che lo sviluppo turistico possa tradursi in nuove opportunità, crescita e benessere per tutti i cittadini di Dipignano”.

La Pro Loco è in prima linea nella valorizzazione e nella promozione del territorio e, in occasione della kermesse, vuole offrire alle Miss e al pubblico un viaggio alla scoperta delle sue bellezze, della sua storia e delle sue tradizioni. A raccontare questo percorso è il presidente della Pro Loco, Alessandro Turco: “Tra i luoghi più rappresentativi che vogliamo far conoscere ci sono Palazzo Albi Marini, il centro storico di Capocasale, la Chiesa dell’Ecce Homo e il quartiere di Doviziosi, da cui si può ammirare una splendida vista su Cosenza. Ma vogliamo raccontare anche le tradizioni che caratterizzano la nostra comunità. Tra queste c’è sicuramente la Sagra della Polenta, un appuntamento particolarmente suggestivo e, per certi versi, sorprendente per essere nel Sud Italia. Quest’anno, nel primo weekend di settembre, si terrà la 61ª edizione. Un fine settimana ricco di eventi, rievocazioni storiche e momenti di grande coinvolgimento. Il cuore della festa sarà la preparazione della polenta: al posto del palco di Miss Italia Calabria, in piazza verrà allestito un grande calderone nel quale saranno preparati tra i 6 e i 10 quintali di polenta. È uno spettacolo straordinario e, soprattutto, un modo per raccontare, attraverso una tradizione profondamente radicata, il carattere e l’identità della nostra comunità. Auguro a tutte le aspiranti miss di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissate e di vivere fino in fondo questa esperienza, portando con sé, insieme alle emozioni della kermesse, anche un bel ricordo della nostra comunità”.

Per Daniela Bianchimano, neoeletta Miss Miluna Città di Dipignano 2026, il titolo rappresenta molto più di una fascia

A decretare la vincitrice della ventesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Erminia Aloe (membro proloco Dipignano), Gianluca Catanzariti (consigliere comunale con delega Associazionismo), Paolo Aloe (assessore comunale con delega Lavori Pubblici), Saverio Bisceglia (consigliere Avis Cosenza e Avis Calabria), Daniele Saturnino (Framesi), Franco Mazzuca (Scintille), Cristina De Franco (Scintille), Marco Cello (Effetto visivo), Pino Veltri (assicuratore e presidente associazione “Albero dei sorrisi”).

Per Daniela Bianchimano, neoeletta Miss Miluna Città di Dipignano 2026, il titolo rappresenta molto più di una fascia: è una conquista personale, un punto di partenza e, soprattutto, un riscatto: “ho provato un mix di emozioni: paura, stupore, incredulità. Dentro di me sentivo le farfalle nello stomaco, ho cominciato a tremare e poi, all’improvviso, ho sorriso. Ho deciso di iscrivermi a questo concorso per riscattarmi, per dimostrare finalmente a me stessa di potercela fare. Sin da piccola ho sempre sentito dire che avrei potuto fare qualsiasi cosa nella vita, eppure non ci ho mai creduto davvero. Questo concorso è stato per me un modo per mettermi alla prova e iniziare a credere di più in me stessa. Il mio sogno nel cassetto è riuscire a far convivere due mondi che per me sono importanti: lo studio e la moda. Ora mi aspetta la finalissima di Miss Italia Calabria 2026. Ci arriverò portando con me tutte le emozioni vissute in questo percorso, ma soprattutto resterò me stessa. Cercherò di trasmettere qualcosa attraverso il mio sguardo, che da sempre considero la mia arma”.

Il viaggio di Miss Italia Calabria 2026 entra nel vivo e corre verso il gran finale. Dopo Dipignano, il calendario prosegue con due appuntamenti ravvicinati che porteranno il concorso in nuovi scenari della Calabria, tra bellezza, spettacolo e grandi ospiti. Si parte il 19 agosto a Oriolo, con due special guest d’eccezione, Soleil Sorge e Katia Buchicchio. Il 20 agosto sarà invece Santa Maria del Cedro a ospitare una nuova tappa del tour, pronta ad accendere ancora una volta i riflettori sulle protagoniste del concorso. Poi, il momento più atteso. Il 28 agosto, a Trebisacce, andrà in scena la finalissima di Miss Italia Calabria 2026. Tre date, un’unica corsa verso la corona. Il conto alla rovescia è già iniziato.