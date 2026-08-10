Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Castello Valle dell’Esaro 2026 | NOME

È Mariarosaria Sapia, di San Marco Argentano, la vincitrice del titolo di Miss Castello Valle dell’Esaro 2026. La quattordicesima tappa di Miss Italia Calabria, ospitata a San Lorenzo del Vallo, ha assegnato alla giovane concorrente una fascia che le garantisce l’accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia 2026 e alla finalissima di Miss Italia Calabria 2026. Un nuovo capitolo di un percorso fatto di volti, emozioni e incontri, cresciuto negli anni fino a diventare un vero e proprio racconto della Calabria attraverso la bellezza e il talento delle sue giovani protagoniste. Da dodici anni, gli esclusivisti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency, guidano la manifestazione lungo un itinerario che attraversa piazze e luoghi simbolo della regione, unendo la valorizzazione dei territori alla promozione del talento e della bellezza delle concorrenti.

“San Lorenzo del Vallo ci ha accolti con un calore e una partecipazione che hanno superato le nostre aspettative. Abbiamo trovato una comunità pronta a mettersi in gioco e a condividere con noi una serata importante. Un grazie sincero va all’amministrazione comunale, al sindaco Vincenzo Rimoli, a Saverio Di Pace, presidente dell’Inter Club Enrico Cucchi, e a tutta l’associazione per aver creduto nell’iniziativa e aver contribuito concretamente alla sua riuscita. Quando una comunità apre le proprie porte e sceglie di fare squadra, il risultato si vede” Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali di Miss Italia Calabria, tracciano così il bilancio della serata, che ha visto la piazza riempirsi di pubblico e l’appuntamento raggiungere anche gli spettatori collegati attraverso la diretta Facebook. Un risultato costruito attraverso una rete di collaborazioni: “dietro ogni serata c’è il lavoro di tante persone. Per questo il nostro grazie va a tutti coloro che hanno investito tempo, competenze ed entusiasmo, e in modo particolare al nostro team, che lavora lontano dai riflettori con passione e dedizione per rendere possibile ogni appuntamento. E poi ci sono le ragazze, il vero cuore della manifestazione. Per loro questo non è soltanto un concorso, ma un’esperienza che mette alla prova, insegna a gestire le emozioni, a confrontarsi con gli altri e a credere nelle proprie capacità. Il cammino è ancora lungo, ci saranno nuove tappe e nuove sfide“.

Dodici anni dopo l’inizio di questo viaggio, Miss Italia Calabria continua a raccontare la regione attraverso la sua energia, i suoi luoghi e le sue protagoniste. Un percorso che attraversa piazze e territori, trasformando ogni appuntamento in un incontro tra bellezza, identità, spettacolo e partecipazione. E il viaggio è ancora aperto: per chi sogna di vivere questa esperienza, è possibile iscriversi alle selezioni attraverso il sito ufficiale di Miss Italia, www.missitalia.it. A rendere possibile la crescita e il consolidamento della manifestazione è anche la rete di realtà che, anno dopo anno, sceglie di affiancare il tour calabrese. Tra queste Carlomagno Auto, presenza storica al fianco dell’organizzazione e delle concorrenti. Un ruolo fondamentale è affidato ai media partner Esperia TV, canale 15, Jonica Radio TV, canale 82, e Jonica Radio FM 90.2, che portano la manifestazione oltre il palco, amplificandone immagini, protagonisti ed emozioni e facendole arrivare a un pubblico sempre più ampio.

A San Lorenzo del Vallo, la serata ha poi cambiato ritmo, trasformandosi in un concentrato di musica, danza e moda. A conquistare il pubblico è stato il ritorno agli anni Novanta firmato da “I Freschi di Zona”: un’esplosione di sonorità, immagini e atmosfere che ha riportato alla ribalta un decennio inconfondibile. Un omaggio capace di parlare a chi quegli anni li ha vissuti e a chi, invece, li ha riscoperti attraverso la musica e la cultura popolare. Il risultato è stato un momento di forte coinvolgimento, nel quale memoria e contemporaneità si sono incontrate senza perdere freschezza. La direzione artistica di Linda Suriano, sul palco insieme ad Andrea De Iacovo per la conduzione dell’evento, ha dato forma a una proposta dinamica.

Le coreografie di Lia Molinaro, interpretate da Lorenza Stamati, hanno aggiunto ritmo e movimento. Poi, spazio alla moda. La manifestazione si è aperta con un momento dal forte valore simbolico: la sfilata dei bambini sulle note di un messaggio di pace, protagonisti in passerella per il brand Benetton. La passerella ha ospitato le creazioni di Cinzia Tiso con “Rebirth-Visioni d’archivio”, una collezione che fonde suggestioni d’Oriente e radici calabresi, in un dialogo tra tradizione, contaminazioni e contemporaneità. A seguire, Griffe Sposa di Maria Montalto ha presentato una selezione delle collezioni bridal 2027 dei più prestigiosi marchi italiani e internazionali, portando in scena ricerca, eleganza e nuove tendenze. A chiudere il segmento dedicato allo stile è stata la sfilata di eyewear di Ottica Palermo di Maria Palermo, con una selezione di montature capaci di trasformare l’accessorio in un vero elemento distintivo.

La quattordicesima tappa del tour di Miss Italia Calabria ha raggiunto San Lorenzo del Vallo, nella suggestiva cornice dell’antico Castello, uno dei simboli storici e architettonici della comunità. Il maniero sorge nel punto più alto dell’abitato, in una posizione che consentiva un tempo di dominare visivamente il territorio circostante, fino alle frazioni di Fedula e Jentilino. La struttura, di forma quadrilatera e articolata su tre livelli, è caratterizzata da quattro torri angolari con terrazze e merlature a coda di rondine. La sua storia è legata al periodo feudale e, in particolare, alla famiglia degli Alarcon della Valle Mendoza, che governò il territorio tra il XV e il XVIII secolo. Secondo la ricostruzione più accreditata, fu Don Andrea a destinare il complesso a propria residenza, anche se alcune fonti ipotizzano l’esistenza di una precedente struttura a carattere militare.

Particolarmente preziosi sono gli elementi architettonici conservati all’interno del Castello, tra cui i solai voltati realizzati con i caratteristici “carusielli”, elementi in terracotta di forma tronco-conica utilizzati nell’edilizia calabrese del Seicento. Dopo la fine dell’epoca feudale, il Castello fu progressivamente abbandonato e lasciato all’incuria. Nel 1978 è stato riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali come “Bene di interesse storico-artistico”. Un passaggio decisivo è arrivato nel 1995, quando, attraverso un decreto di esproprio, il complesso è diventato proprietà del Comune di San Lorenzo del Vallo, che ha avviato un percorso di recupero e conservazione. A seguito degli interventi di restauro, il piano terra è oggi completato, mentre è possibile raggiungere i terrazzi attraverso una scala in ferro realizzata nell’ambito di precedenti interventi. L’obiettivo è andare oltre la semplice conservazione del monumento e individuare una destinazione d’uso capace di restituire il Castello alla cittadinanza, rendendolo uno spazio fruibile e valorizzandone le potenzialità culturali e turistiche.

Il sindaco di San Lorenzo del Vallo Vincenzo Rimoli ha sottolineato il valore della nuova fascia Miss Castello Valle dell’Esaro, fortemente voluta dall’amministrazione comunale per accendere i riflettori sullo storico maniero e trasformarlo in un simbolo di rinascita e di rilancio del territorio: “crediamo fortemente in iniziative come questa – ha spiegato il primo cittadino – perché hanno la capacità di portare il nome della nostra comunità oltre i confini locali. La fascia di Miss Castello Valle dell’Esaro nasce proprio con questo obiettivo: far conoscere il nostro Castello, che rappresenta un fiore all’occhiello di San Lorenzo del Vallo e può diventare uno dei motori del futuro rilancio territoriale“.

Ma dietro la passerella e la competizione c’è un messaggio ancora più profondo. Quello rivolto ai giovani e alla possibilità di costruire il proprio futuro senza essere costretti a lasciare i luoghi d’origine. “Il messaggio che vogliamo lanciare è semplice ma importante: qui si può rimanere. I nostri territori hanno una bellezza straordinaria e possiedono risorse che devono essere valorizzate. Abbiamo già promosso iniziative dedicate alla conoscenza del territorio e all’enogastronomia e crediamo che sia necessario continuare su questa strada, creando occasioni capaci di attirare anche visitatori da fuori“. La manifestazione diventa così parte di una visione più ampia, nella quale cultura, turismo, tradizioni e intrattenimento possono diventare strumenti concreti per contrastare lo spopolamento dei piccoli centri. Infine, un pensiero alle concorrenti in gara: “a tutte le ragazze rivolgo il mio più sincero augurio. Spero che possano raggiungere le finali nazionali e conquistare il successo che desiderano“.

“Vogliamo valorizzare il territorio partendo da Terranova da Sibari e aprendoci ai comuni limitrofi. Per noi questo rappresenta un nuovo inizio: siamo arrivati all’undicesima edizione di Moda in Estate e, dopo il traguardo dei dieci anni, sentiamo ancora più forte l’emozione di ripartire da una nuova piazza“. Così Saverio Di Pace, presidente dell’Inter Club Enrico Cucchi, racconta la scelta di portare l’evento a San Lorenzo del Vallo, con l’obiettivo di ampliare la rete di collaborazioni e creare nuove occasioni di incontro tra le diverse realtà locali. Una scelta che si inserisce in un percorso di apertura e valorizzazione itinerante, senza modificare l’identità della manifestazione: restano invariati il format, il valore artistico e l’appuntamento ufficiale con le selezioni di Miss Italia Calabria.

A cambiare è la cornice, mentre resta forte la volontà di unire la bellezza delle concorrenti alle peculiarità dei luoghi che le accolgono. “Ogni volta che arriviamo in una nuova piazza c’è un’emozione particolare. Vedere già tanta gente qui ci fa ben sperare. Da una parte ci sono la bellezza e il talento delle aspiranti Miss, dall’altra ci sono luoghi che meritano di essere conosciuti e raccontati“. A rafforzare questo legame contribuiscono anche le cartoline realizzate dallo staff di Miss Italia Calabria, attraverso le quali paesaggi, tradizioni e identità locali vengono presentati al pubblico, trasformando ogni appuntamento in una vetrina per le comunità che ospitano la manifestazione.

Il chirurgo estetico Domenico Valente ha posto l’accento sul valore della bellezza naturale, invitando le aspiranti Miss a non inseguire trasformazioni radicali, ma a valorizzare ciò che rende unico ogni volto: “alle aspiranti Miss consiglio sempre di puntare sulla naturalezza. Se sono qui, significa che hanno già qualcosa di speciale e non hanno bisogno di eccessive trasformazioni. Nel corso delle consulenze che molte di loro affrontano nel mio studio, l’obiettivo è piuttosto quello di intervenire, quando necessario, sui piccoli dettagli e sulle imperfezioni, senza alterare l’identità del volto“.

Per il dottor Valente, la vera sfida della medicina estetica è esaltare, non stravolgere. Un trattamento non dovrebbe mai esasperare i lineamenti. La naturalezza deve rimanere il punto di partenza e il punto di arrivo: “bisogna mantenere le proporzioni e l’armonia originaria, valorizzando le caratteristiche di ciascuna persona“. Una filosofia che si sposa anche con lo spirito della manifestazione: “Miss Italia deve rappresentare un volto autentico, capace di esprimere la propria bellezza senza perdere la propria identità. È questo, secondo me, il valore che dobbiamo premiare“.

A decretare la vincitrice della quattordicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Vincenzo Rimoli (sindaco di San Lorenzo del Vallo), Cinzia Cipolla (vicesindaco di San Lorenzo del Vallo), Damiano Ferraro (componente Inter Club Enrico Cucchi), Manuela Pugliese (Miss Calabria 2025), Giorgia Bettolino (Miss Magna Graecia 2025), Gianfranco Russo (Russo Gioilli di San Marco Argentano), Vincenzo Pignataro (antiquario), Domenico Valente (chirurgo estetico, DV Clinic), Pietro Diodati (Il popolo.net, Atuttab.it), Orlando Russo (Hair Lab Orlando Russo, Framesi).

La neoeletta Mariarosaria Sapia, che ha conquistato il titolo di Miss Castello Valle dell’Esaro 2026, non nasconde la gioia per una fascia dal significato ancora più speciale, considerando le sue origini: “sono contentissima di aver vinto questa fascia. Essendo di San Marco Argentano, non potevo davvero desiderare di meglio. Sono felice ed emozionata. Ho scelto di partecipare a Miss Italia perché voglio portare sul palco ciò che mi rappresenta: determinazione, semplicità e tenacia. Il mio sogno è diventare una modella e spero che questa esperienza possa rappresentare un passo importante per raggiungerlo“.

Miss Italia Calabria guarda già ai prossimi appuntamenti, con un calendario che porterà il concorso in alcune delle location più suggestive della regione, tra bellezza, spettacolo e valorizzazione dei territori. Le prossime date da segnare in agenda sono: il 10 agosto a Mormanno, con la finale regionale, e l’11 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante, per un’altra serata decisiva nel percorso verso la finalissima di Miss Italia Calabria 2026.