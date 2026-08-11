Militello Rosmarino, cambia il calendario delle chiusure sulla SP 161 per la festa di San Biagio: tutte le INFO

Cambia il calendario delle limitazioni al traffico sulla Strada Provinciale 161 dell’Alcara in occasione dei festeggiamenti in onore di San Biagio, Patrono di Militello Rosmarino. La Città Metropolitana di Messina ha aggiornato le disposizioni precedentemente adottate, eliminando alcune delle chiusure programmate e modificando l’orario del provvedimento previsto per il 23 agosto.

In particolare, sono state cancellate le chiusure della SP 161 previste per il 18, 20 e 21 agosto. Le modifiche sono state concertate con il sindaco dell’Amministrazione comunale e si sono rese necessarie anche alla luce delle valutazioni condivise con il locale Comando della Stazione dei Carabinieri sul percorso alternativo precedentemente individuato. L’obiettivo è assicurare una gestione efficace e sicura della circolazione durante lo svolgimento delle manifestazioni.

Per la giornata del 23 agosto, la SP 161 sarà chiusa al traffico dalle ore 18 alle 24, anziché dalle 16 alle 24 come stabilito in precedenza. Restano invece confermate le limitazioni previste nelle giornate del 24 e 25 agosto, quando la chiusura scatterà alle ore 9 e resterà in vigore fino alle 3 del mattino successivo. I provvedimenti interesseranno il tratto della SP 161 compreso tra il chilometro 3+000 e il chilometro 8+800. Durante gli orari di chiusura, la circolazione sarà deviata in entrambe le direzioni lungo la SP 161 Bis “Ferretta – San Piero”, fino al bivio con la SP 161 e viceversa.