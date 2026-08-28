Milazzo, picchia la moglie durante una lite davanti al figlio: 54enne arrestato dai Carabinieri

L’uomo è stato fermato in flagranza dai Carabinieri dopo l’intervento del Nucleo Radiomobile nell’abitazione della coppia. La donna, ferita al volto, è stata trasportata in ospedale

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Nella giornata di ieri, a Milazzo, i Carabinieri della Compagnia del luogo hanno arrestato in flagranza un 54enne, ritenuto responsabile di “maltrattamenti in famiglia” e “lesioni personali”, commessi ai danni della moglie, 48enne. L’arresto è stato eseguito dai militari del Nucleo Radiomobile, intervenuti presso l’abitazione dei coniugi dopo che il “118” aveva segnalato una lite in famiglia. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo – al culmine di lite – avrebbe colpito violentemente la consorte con un pugno al volto, mentre era presente anche il figlio, minorenne, della coppia. Alla luce degli elementi raccolti e della gravità di quanto emerso dai successivi approfondimenti investigativi, i Carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo, successivamente associato presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La donna è stata invece trasportata all’Ospedale di Milazzo

La donna è stata invece trasportata all’Ospedale di Milazzo, per ricevere le cure del caso. Nella circostanza, è utile ribadire che le denunce da parte delle vittime di violenza di genere sono di fondamentale importanza per favorire ogni tipo di intervento immediato a loro tutela, come peraltro sempre auspicato anche dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore Capo dott. Giuseppe Verzera, sempre attenta e sensibile a perseguire simili fenomeni. 

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità. Si precisa che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio tra le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”

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