“Milazzo in Sicurezza”, investimento da oltre 200 mila euro per potenziare la videosorveglianza

Rafforzare il controllo del territorio, prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e contribuire a migliorare la sicurezza urbana. Sono questi gli obiettivi del progetto “Milazzo in Sicurezza”, approvato dalla Giunta municipale di Milazzo con la deliberazione n. 126 del 24 agosto 2026. Il progetto, predisposto dagli uffici comunali, prevede la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza da installare in punti strategici del territorio comunale, per un importo complessivo di 200.616,99 euro.

L’Amministrazione comunale intende partecipare alla procedura di finanziamento prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno del 22 aprile

L’Amministrazione comunale intende partecipare alla procedura di finanziamento prevista dal Decreto del Ministero dell’Interno del 22 aprile 2026, adottato nell’ambito delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza delle città. Il Comune di Milazzo ha già sottoscritto, nel 2023, il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Messina, individuando nella videosorveglianza uno degli strumenti prioritari per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità.

In caso di concessione del finanziamento ministeriale, il Comune si farà carico di una quota di cofinanziamento pari a 50 mila euro, corrispondente al 24,92% del costo complessivo dell’intervento.

Il sistema sarà destinato in particolare alle aree maggiormente interessate da situazioni di degrado

Il sistema sarà destinato in particolare alle aree maggiormente interessate da situazioni di degrado o da fenomeni che possono incidere sulla sicurezza urbana, comprese le zone della movida, le aree in prossimità di plessi scolastici e istituzionali, le zone interessate dalla presenza di persone senza fissa dimora, le aree con locali notturni, quelle caratterizzate da fenomeni di occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le zone nelle quali si registra una maggiore incidenza di reati. Un elemento qualificante del progetto è rappresentato dal fatto che il nuovo tracciato non si sovrappone a sistemi di videosorveglianza già realizzati con precedenti finanziamenti, come richiesto dalla normativa per l’accesso alle risorse. La deliberazione impegna inoltre l’Amministrazione a garantire la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature per almeno cinque anni dalla conclusione degli interventi, in caso di finanziamento.

“La sicurezza urbana rappresenta una priorità per la nostra Amministrazione – sottolinea il sindaco Giuseppe Midili –. Con questo progetto puntiamo a dotare Milazzo di un sistema di videosorveglianza più capillare e moderno, concentrato soprattutto nelle aree che presentano maggiori criticità. La videosorveglianza non sostituisce l’attività delle forze dell’ordine, ma costituisce un importante strumento di prevenzione, controllo e supporto alle attività di sicurezza sul territorio”. Con l’approvazione della delibera, la Giunta ha autorizzato il sindaco a presentare la richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno e ha demandato agli uffici comunali gli atti gestionali necessari per dare seguito all’iniziativa. L’intervento sarà inoltre inserito nel competente Piano Triennale delle Opere Pubbliche.