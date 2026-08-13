Milazzo, il 17 agosto l’inaugurazione dell’area esterna al Castello

Saranno inaugurati lunedì 17 agosto, alle ore 17.30, i lavori di riqualificazione dell’area esterna limitrofa al Castello di Milazzo, uno degli interventi più discussi degli ultimi mesi nel comprensorio mamertino. L’opera, realizzata nell’ambito di un progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’accesso alla Cittadella Fortificata, è finalizzata al miglioramento dell’accoglienza dei visitatori, all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla creazione di un percorso pedonale più sicuro e fruibile, con spazi di sosta e belvedere destinati alla fruizione turistica del complesso monumentale.

L’intervento rientra tra quelli finanziati con risorse del PNRR e destinati alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Il cantiere è stato però accompagnato da un acceso dibattito politico e cittadino. Le polemiche si sono concentrate soprattutto sulla realizzazione di opere in prossimità della Cinta Spagnola e sulla prevista area di sosta per autobus turistici, con contestazioni da parte di consiglieri comunali di opposizione e successivamente anche di esponenti regionali, che hanno sollevato dubbi sulla compatibilità degli interventi con i vincoli ambientali, paesaggistici e monumentali esistenti.

Nel corso dei lavori erano inoltre emerse indiscrezioni su presunti ritrovamenti archeologici che avrebbero determinato il blocco del cantiere. L’amministrazione comunale aveva chiarito che la sospensione era dovuta esclusivamente alla necessità di una perizia di variante e che i rinvenimenti riguardavano resti riconducibili a militari inglesi dell’epoca napoleonica, con conseguenti modifiche al progetto per garantire la tutela dell’area interessata.

Nei mesi successivi il Comune ha sempre sostenuto la piena regolarità dell’intervento e la conformità delle opere alle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti. L’inaugurazione di lunedì segnerà dunque la conclusione di un’opera che, oltre al valore funzionale e turistico, rappresenta anche uno dei casi amministrativi più dibattuti legati alla valorizzazione del Castello di Milazzo negli ultimi anni.