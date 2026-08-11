Milazzo, grande partecipazione alla Sagra del Pesce di Vaccarella

Una straordinaria partecipazione di cittadini e visitatori ha caratterizzato l’edizione 2026 della Sagra del Pesce di Vaccarella, confermando uno degli appuntamenti più attesi dell’estate milazzese e il forte legame tra la città e le proprie tradizioni marinare. Per tutta la serata il suggestivo borgo marinaro è stato animato da migliaia di persone che hanno affollato le sue vie, trasformando Vaccarella in un luogo di incontro, convivialità e promozione delle eccellenze enogastronomiche locali.

La degustazione del pesce, preparato secondo le ricette della tradizione, è stata il momento centrale di una manifestazione capace di coniugare cultura, identità e valorizzazione del territorio. Fondamentale il contributo dell’associazione organizzatrice, dei volontari e di tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, garantendo un’organizzazione efficiente e un’accoglienza all’altezza delle aspettative. A rendere ancora più coinvolgente la serata ha contribuito anche il programma di animazione musicale, che ha accompagnato la degustazione del pesce fresco e i momenti di convivialità nel borgo marinaro.

Sul palco si sono alternati il Dj Carmelino La Rocca e la live band “Hasta La Vista” feat. Claudia, con la direzione artistica di Ciccio Puglisi, regalando al pubblico uno spettacolo particolarmente apprezzato che ha contribuito a creare un’atmosfera di festa fino a tarda sera.

“La Sagra del Pesce – afferma il sindaco Pippo Midili – rappresenta uno degli eventi simbolo dell’estate milazzese. Il grande afflusso registrato conferma quanto sia importante investire nella valorizzazione delle nostre tradizioni e dei nostri borghi storici. Vaccarella custodisce una parte significativa della storia e dell’identità della città e manifestazioni come questa permettono di farla conoscere e apprezzare anche ai tanti turisti che scelgono Milazzo per le loro vacanze”.

“Desidero rivolgere – prosegue il primo cittadino – un sentito ringraziamento agli organizzatori, ai pescatori, ai volontari, alle associazioni, agli operatori coinvolti e a tutti coloro che hanno lavorato con impegno e passione per la perfetta riuscita della manifestazione. Un grazie anche alle forze dell’ordine, alla Polizia Locale, ai volontari della Protezione civile e a quanti hanno garantito sicurezza e assistenza durante tutta la serata“.