Migranti, 71 soccorsi e trasferiti a Lampedusa: altri 80 arrivano a Portopalo di Capo Passero

Sono in tutto 71 i migranti soccorsi e traferiti a Lampedusa nelle ultime ore in diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. La nave Asso Venticinque, battente bandiera italiana, ha recuperato 56 persone dopo aver raccolto ieri l’sos di Alarm Phone per un’imbarcazione alla deriva a circa 70 miglia dalle Pelagie. I migranti, tutti di origine subsahariana, sono stati trasportati su una motovedetta della Guardia Costiera che li ha accompagnati al molo Papa Francesco di Lampedusa. Hanno riferito di essere partiti dalla Libia e aver pagato tra 500 e mille euro per il viaggio. Sempre nella serata di ieri, quattro tunisini sono sbarcati sull’isola di Lampione e, dopo aver trascorso la notte sull’isolotto hanno allertato il 112. Sono stati recuperati da una motovedetta dellla Guardia di Finanza e portati a Lampedusa.

Altri 11 migranti, tra cui cinque donne e un minore, originari di Somalia e Sudan, sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera e trasferiti a Lampedusa. All’hotspot di contrada Imbriacola si trovano al momento 288 ospiti. Sbarco di migranti anche a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. L’imbarcazione, con a bordo 80 uomini probabilmente di origine subsahariana, ha raggiunto la costa nella zona di contrada Pantanello. I primi soccorsi sulla spiaggia sono stati dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile. Sono in corso le procedure di identificazione da parte delle forze dell’ordine.