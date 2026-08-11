Michele Affidato e Gioielleria Cirillo: due storie di arte orafa si incontrano a Diamante

Un incontro tra due importanti realtà del mondo del gioiello, accomunate dal legame con la Calabria, dall’artigianalità e dalla volontà di tramandare una tradizione capace di rinnovarsi nel tempo. La Gioielleria Cirillo di Diamante ha accolto il maestro orafo Michele Affidato, protagonista di una visita che ha messo a confronto l’esperienza di un artista capace di portare le proprie creazioni oltre i confini regionali e la storia di una famiglia che da quattro generazioni opera nel settore dell’oreficeria.

La presenza di Affidato a Diamante è stata legata al Premio Mare Pulito “Bruno Giordano”, manifestazione dedicata alla tutela del mare e alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali. Per l’occasione il maestro ha realizzato l’opera destinata come riconoscimento al Comune di Diamante, concepita non soltanto come simbolo celebrativo, ma anche come messaggio dedicato alla difesa dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio.

L’opera dedicata a Diamante e ispirata all’Isola di Cirella

Prima della cerimonia, Michele Affidato ha fatto tappa alla Gioielleria Cirillo, concessionaria ufficiale sul territorio delle sue creazioni. L’incontro ha offerto l’occasione per ripercorrere la carriera del maestro e approfondire soprattutto la capacità dell’arte orafa di trasformarsi in uno strumento attraverso il quale raccontare luoghi, persone, storia e identità.

Durante un’intervista concessa a TeleDiamante, Affidato ha posto l’accento sul rapporto tra preziosità e significato, evidenziando come dietro un gioiello, una scultura o un riconoscimento possano convivere storia, cultura, memoria e appartenenza. In questa prospettiva si inserisce l’opera pensata per Diamante, che rappresenta l’Isola di Cirella: non un semplice oggetto destinato alla premiazione, ma una creazione capace di mettere in relazione l’arte con il luogo e con i valori promossi dalla manifestazione.

Arte orafa come racconto dell’identità e del territorio

Proprio il legame con il territorio è stato uno dei temi centrali dell’incontro. Il mestiere dell’orafo, infatti, non si esaurisce nella tecnica e nella lavorazione dei materiali preziosi: quando è accompagnato da ricerca, creatività e sensibilità artistica può diventare uno strumento per raccontare una comunità, le sue tradizioni e la sua identità. Una visione che trova un punto di contatto con la storia della Gioielleria Cirillo, dove la passione per il settore viene tramandata ormai da quattro generazioni, mantenendo vivo a Diamante un patrimonio di conoscenze e competenze appartenente alla tradizione orafa italiana.

Nel corso della visita lo sguardo è stato rivolto anche al futuro e, in particolare, alle nuove generazioni che decidono di avvicinarsi al mestiere dell’orafo. In un periodo nel quale numerose professioni artigianali rischiano di perdere progressivamente spazio, la testimonianza di Affidato ha sottolineato il valore della formazione e della trasmissione delle competenze. Creatività, precisione, manualità, studio e soprattutto passione rimangono gli elementi fondamentali per trasformare un mestiere antico in una professione in grado di confrontarsi con il futuro.

Da Sanremo al Vaticano, il percorso di Michele Affidato

La carriera di Michele Affidato rappresenta un esempio significativo di questo percorso. Le sue opere hanno raggiunto importanti contesti nazionali e internazionali, dal mondo ecclesiastico al Vaticano, fino ai prestigiosi riconoscimenti realizzati in occasione del Festival di Sanremo. Un’attività che ha contribuito a portare anche fuori dalla Calabria una tradizione artistica e artigianale profondamente legata alla cultura della regione.

La tappa alla Gioielleria Cirillo ha assunto così un significato più ampio rispetto alla semplice visita di un ospite illustre, diventando il punto d’incontro fra una storia artistica personale e una storia familiare costruita nel corso delle generazioni. Due percorsi differenti, accomunati dall’obiettivo di preservare e valorizzare la cultura del gioiello.

“La visita di Michele Affidato nella nostra gioielleria è stato per me motivo di grande orgoglio. Essere concessionari delle sue creazioni significa poter rappresentare sul nostro territorio il lavoro di un Maestro che ha saputo portare l’arte orafa calabrese in tutto il mondo”, ha dichiarato Pasquale Cirillo al termine dell’incontro.

Una tradizione che guarda alle nuove generazioni

La visita del maestro orafo ha dunque messo in evidenza il valore di una tradizione che non appartiene esclusivamente al passato, ma continua a rinnovarsi attraverso persone, esperienze e nuove idee. L’incontro tra Michele Affidato e la famiglia Cirillo racconta due percorsi accomunati dall’attenzione per l’artigianalità, la qualità e il legame con la Calabria.

È proprio nella capacità di trasformare un mestiere antico in un linguaggio ancora attuale che emerge il valore dell’arte orafa: custodire la memoria, interpretare il presente e trasmettere alle nuove generazioni gli strumenti necessari per costruire il futuro. A Diamante questo patrimonio continua a trovare spazio anche attraverso il lavoro della famiglia Cirillo, che da quattro generazioni ha fatto del gioiello non soltanto una professione, ma una storia familiare.