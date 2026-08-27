Meteo, la sabbia del Sahara incanta e protegge Calabria e Sicilia: uno scudo termico naturale tra scienza, storia e suggestione

Il cielo che sormonta la Sicilia e la Calabria in queste ore si presenta dipinto di suggestive tonalità ambrate ed opalescenti, attraversato da un’imponente risalita di sabbia del Sahara. Lontano da qualsiasi procurato allarme o ingiustificata narrazione catastrofista, la presenza di pulviscolo minerale in sospensione rappresenta un fenomeno del tutto naturale, genuino ed intrinseco alla storia climatica del Mediterraneo. Questa coltre di polvere sottile risale verso le latitudini italiche grazie alle correnti meridionali, creando una vera e propria schermatura all’irraggiamento solare diretto. Filtrare la luce del sole in questa fase di fine agosto si rivela una difesa fondamentale: lo scudo sahariano impedisce infatti al terreno di surriscaldarsi durante le ore centrali della giornata, contenendo le temperature massime lungo le coste ed evitando che la colonnina di mercurio raggiunga i valori estremi ventilati dai modelli automatici.

Dati a confronto tra coste e zone interne: spiccano Gambarie, Serra San Bruno e i microclimi di Cosenza e Caltanissetta

L’analisi dettagliata dei rilevamenti sul territorio evidenzia una netta e marcata differenza tra la fascia litoranea e i settori montani o continentali. Sulle principali città costiere e turistiche delle due regioni le temperature massime giornaliere si mantengono su valori del tutto ordinari per il mese di agosto: +32°C a Palermo, Agrigento, Scilla, Tropea e Paola, +33°C a Catania, Messina e Reggio Calabria, +30°C a Crotone e +34°C a Locri. La vera particolarità di questa avvezione calda risiede invece in quota. Essendo una massa d’aria calda che galleggia sulle parti alte dell’atmosfera, i termometri registrano valori sorprendenti in montagna e nelle zone interne dell’entroterra: a Gambarie d’Aspromonte, a circa 1300 metri di altitudine, la colonnina di mercurio ha toccato i +33°C, mentre a Serra San Bruno, nel cuore delle Serre calabresi oltre gli 1100 metri, si sono raggiunti i +34°C. Valori notevoli in proporzione alla quota, a dimostrazione di come il riscaldamento stia interessando maggiormente il rilievo. Fanno eccezione soltanto i noti bacini continentali lontani dal mare, dove le configurazioni orografiche locali favoriscono l’accumulo di calore, con massime di +37°C a Caltanissetta e +39°C a Cosenza.

La peculiarità del picco di venerdì 28 agosto: notti roventi e una ridottissima escursione termica

La giornata di domani, venerdì 28 agosto, rappresenterà il momento culminante di questa fase sciroccale tra la Calabria e la Sicilia. Tuttavia, la reale anomalia di questo evento non risiederà nei picchi diurni — che sulle coste rimarranno stabili e contenuti attorno ai +32/+33°C —, bensì nelle ore notturne. La combinazione tra la fitta copertura di nubi, l’elevata concentrazione di sabbia del Sahara e la ventilazione meridionale impedirà la fisiologica dispersione del calore verso lo spazio durante la notte. Di conseguenza, tra la notte e le prime ore del mattino si prevedono minime notturne eccezionalmente elevate, che in città come Palermo e Reggio Calabria stazioneranno o supereranno la soglia dei +29/+30°C. Si assisterà così a una ridottissima escursione termica giornaliera, con uno scarto minimo di appena 2-3°C tra il giorno e la notte. Va ribadito con chiarezza che questo fenomeno non ha nulla a che vedere con la grande ed opprimente ondata di caldo di metà luglio, quando sotto cieli tersi e assenza di vento si registrarono valori diffusi superiori anche di 10-15°C rispetto a quelli attuali.

La tendenza per il fine settimana: sabato ancora caldo, domenica il crollo termico generale

La circolazione atmosferica manterrà questo assetto per tutta la giornata di sabato 29 agosto, quando le correnti da sud-est continueranno a soffiare sulle Isole Maggiori e sull’estremo Meridione, con temperature che si confermeranno su valori estivi e cieli ancora opachi. La svolta definitiva è attesa nella giornata di domenica 30 agosto, quando l’avanzamento del fronte freddo atlantico favorirà il deciso ingresso delle correnti di maestrale. L’arrivo del vento secco settentrionale ripulirà velocemente l’atmosfera dal pulviscolo sahariano, innescando un sensibile crollo termico su tutta la Calabria e la Sicilia. I termometri subiranno un abbattimento anche di 6-8°C, ripristinando condizioni di aria fresca e ventilata che proietteranno l’estremo Sud verso la naturale transizione climatica di fine stagione.

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