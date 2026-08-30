Meteo Calabria e Sicilia: ultimo giorno con la Sabbia del Sahara, poi spazio al maestrale. Settembre inizia con l’Anticiclone delle Azzorre

La giornata odierna si configura come l’ultimo tassello di un capitolo estivo dominato dalla ventilazione meridionale e dal pulviscolo nordafricano. Sull’intero territorio compreso tra la Calabria e la Sicilia le temperature si mantengono su valori elevati e tipicamente agostani, mentre il cielo conserva quell’inconfondibile velo giallastro dovuto alla presenza della sabbia del Sahara ancora sospesa alle quote medie dell’atmosfera. Trattasi tuttavia delle battute conclusive di questo evento: la massa d’aria calda sta affrontando i suoi ultimi momenti di permanenza prima di essere definitivamente scalzata dall’ingresso dei venti settentrionali. Già nel corso della serata e nella notte l’arretramento della polvere desertica diventerà evidente, lasciando spazio a un graduale e benefico ricambio d’aria che si completerà nella giornata di domani.

Il cambio di guardia con il Maestrale: rinfrescata graduale senza strappi o eventi estremi

A partire da domani il quadro atmosferico dell’estremo Mezzogiorno subirà un netto mutamento sotto la spinta del vento secco di maestrale. A differenza delle brusche rotture temporalesche che spesso caratterizzano il Nord Italia, sulle regioni meridionali non assisteremo a crolli termici traumatici o a severe fasi di maltempo, bensì a una transizione dolce e progressiva. La rimozione della cappa sahariana restituirà cieli tersi e un’intensa trasparenza marina su entrambi i lati litoranei, da quello tirrenico a quello jonico. Il clima si farà via via più respirabile, aprendo la strada a una settimana caratterizzata dal dominio dell’Anticiclone delle Azzorre, una figura barica garanzia di tempo stabile, soleggiato ed esente da eccessi di calura o afa opprimente.

La tendenza di inizio settembre: giovedì e venerdì i giorni più freschi della settimana

Proseguendo lungo la prima settimana del nuovo mese, il flusso d’aria mite settentrionale accompagnerà una lenta avanzata dell’autunno su tutto il territorio calabrese e siciliano. I termometri mostreranno un ridimensionamento costante giornata dopo giornata, toccando i valori più freschi della settimana nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 settembre. Durante queste due giornate le massime si attesteranno su livelli decisamente gradevoli e perfettamente in linea con le medie climatologiche dell’avvio di settembre. Senza il rischio di piogge torrenziali o di pericolosi cicloni mediterranei, la fascia peninsulare ed insulare vivrà una fase di straordinaria stabilità atmosferica, ideale per fruire del mare in un contesto termico equilibrato e privo delle vette torride dei mesi passati.

Verso l’Equinozio d’Autunno: la drastica riduzione delle ore di luce a Reggio Calabria e Palermo

Oltre al cambio dei venti, a guidare la transizione verso la nuova stagione interviene il fattore astronomico in vista dell’equinozio d’autunno, che nel 2026 cadrà nella notte del 23 settembre. La progressiva inclinazione dei raggi solari rende le giornate visibilmente più corte e meno luminose, riducendo l’energia disponibile per il riscaldamento del suolo. Questa contrazione dell’arco diurno appare evidente analizzando i dati solari previsti per il 10 settembre e mettendoli a confronto con quelli di fine giugno, al culmine del solstizio d’estate. A Reggio Calabria, se il 21 giugno il sole sorgeva alle ore 05:34 e tramontava alle 20:23, il 10 settembre l’alba slitterà alle 06:36 e il tramonto anticiperà alle 19:11, determinando una perdita complessiva di oltre due ore e venti minuti di luce quotidiana. Una dinamica del tutto speculare interesserà Palermo, dove gli orari solari di fine giugno (alba alle 05:43 e tramonto alle 20:33) cederanno il passo il 10 settembre a un’alba posizionata alle 06:45 e a un tramonto fissato alle 19:20. Questa costante riduzione del soleggiamento rappresenta il motore silenzioso che spinge l’estremo Sud verso i primi scenari autunnali, seppur ancora non imminenti nelle condizioni meteorologiche previste per i prossimi dieci giorni.

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