Meteo Calabria e Sicilia, FOCUS sulla sciroccata in arrivo: molte nubi, forti venti, tanta sabbia del Sahara e caldo nella norma. Picchi elevati solo sulla tirrenica per il foehn

Il panorama meteorologico italiano continua a mostrare una profonda spaccatura geografica. Se le regioni settentrionali e parte del Centro si trovano ormai inserite in un contesto di aperto clima autunnale, segnato dal transito di violenti cicloni oceanici, piogge abbondanti e un marcato raffreddamento, l’estremo Meridione segue dinamiche differenti. Tra la Calabria e la Sicilia la stagione estiva prosegue in un alveo di generale tollerabilità, dove i valori termici si mantengono pienamente gestibili. La circolazione atmosferica su scala continentale spingerà nei prossimi giorni una nuova massa d’aria meridionale verso il catino mediterraneo, ma non si tratterà del ritorno di un campo di alta pressione stazionario. Le due isole maggiori e la punta dello Stivale sperimenteranno l’effetto di richiami caldi prefrontali di matrice ciclonica, inseriti in un contesto spiccatamente dinamico e ventilato.

Smontata la bufala del caldo record: la fisica dell’ondata prefrontale tra nubi e sabbia

Occorre fare immediata chiarezza rispetto ai frequenti allarmismi diffusi dagli algoritmi automatici delle applicazioni e da letture sensazionalistiche, che paventano temperature roventi ed estreme prive di riscontro scientifico. La fiammata d’aria calda attesa tra giovedì 27 e la prima parte di sabato 29 agosto sarà una tipica sciroccata prefrontale, ovvero una risposta termodinamica temporanea attivata dal richiamo d’aria da sud prima dell’arrivo di un fronte perturbato freddo. Questa tipologia di evento presenta caratteristiche diametralmente opposte rispetto al caldo opprimente di luglio.

In primo luogo, si tratterà di un episodio di breve durata, destinato a contrarsi nell’arco di circa 48 ore. In secondo luogo, la ventilazione tesa dai quadranti meridionali sarà accompagnata dalla presenza di molte nubi e da un imponente sbarramento di sabbia del Sahara in sospensione. Questo denso velo di polvere minerale creerà una vera e propria schermatura all’irraggiamento solare diretto, impedendo al suolo di surriscaldarsi. A ciò si unisce il fattore astronomico di fine agosto: con un arco diurno visibilmente accorciato e notti più lunghe, la superficie terrestre dispone di meno tempo e meno energia per scaldarsi. Per queste ragioni non si assisterà ad alcuna calura omogenea e non verrà scalfito alcun record storico del passato, a partire da quello celebre dell’agosto 2007.

Microclimi e venti di caduta: chi rischia davvero i +40°C in Sicilia e Calabria

Il raggiungimento o il temporaneo superamento della soglia dei +40°C durante il picco della sciroccata rimarrà un fenomeno estremamente circoscritto, limitato esclusivamente alle pochissime località esposte all’effetto favonio (foehn compressivo). Quando il flusso meridionale impatta contro i principali rilievi montuosi regionali, l’aria scavalca la dorsale e discende lungo le vallate sottovento, scaldandosi per compressione adiabatica secca e perdendo umidità.

In Sicilia questo processo fisico interesserà selettivamente la fascia tirrenica posizionata a nord dei rilievi, in particolare i comuni situati a ridosso delle Madonie e dei Peloritani, oltre a qualche settore interno tra le province di Palermo, Messina, Enna e Caltanissetta. In Calabria il fenomeno dei venti di caduta potrà far salire la colonnina di mercurio nelle aree interne della Valle del Crati a Cosenza e su specifici tratti sottovento della catena costiera e dell’Aspromonte. Al contrario, lungo le coste esposte direttamente al vento di mare — come ad Agrigento, Sciacca, Pozzallo, Siracusa, Reggio Calabria, Crotone e le località dello Stretto — la presenza della brezza marittima e dello Scirocco umido manterrà le temperature reali su valori compresi tra i +31°C e i +34°C, pur in un contesto afoso e con cieli opachi.

A conferma empirica di quanto la calura rimanga circoscritta e fortemente condizionata dall’orografia locale, i rilevamenti termici di oggi in diretta in Sicilia mostrano un quadro ampiamente moderato su gran parte del territorio isolano. Nella giornata di oggi, le principali città costiere esposte alle brezze marittime come Palermo, Catania, Messina, Agrigento e Pozzallo registrano valori stazionari compresi tra +27°C e +32°C, confermando un contesto stagionale vivibile e privo di tratti allarmistici. La colonnina di mercurio si avvicina alla soglia dei +40°C esclusivamente in ridottissime e ben delimitate nicchie microclimatiche dell’entroterra e del settore tirrenico esposte alle correnti di caduta e all’effetto favonio (foehn), dove la compressione adiabatica secca dell’aria in discesa dalle Madonie e dai Peloritani innalza temporaneamente le temperature. Questo netto contrasto territoriale dimostra che la sciroccata prefrontale in atto non si traduce affatto in un’ondata di calore omogenea o eccezionale, ma in un fenomeno turbolento e fortemente localizzato, destinato a smorzarsi rapidamente con l’imminente sfondamento delle correnti di maestrale.

La svolta di fine settimana: lo sfondamento del Maestrale e la rinfrescata generale

La breve parentesi calda di matrice prefrontale si concluderà rapidamente tra la giornata di sabato 29 agosto e la mattinata di domenica 30 agosto. L’avanzamento della perturbazione verso meridione spalancherà le porte all’ingresso di un’impetuosa sfuriata di maestrale, che sfonderà con decisione sia sulla Sicilia che sulla Calabria. L’arrivo delle correnti settentrionali ripulirà velocemente l’atmosfera dalla sabbia sahariana e dalle nubi stratificate, provocando un sensibile ed immediato crollo termico nell’ordine di 6-8°C su tutti i settori. I termometri torneranno ad assestarsi su valori freschi e gradevoli, perfettamente allineati al declino stagionale che gradualmente, a partire dai primi giorni di settembre, accompagnerà anche l’estremo Sud verso i connotati tipici del periodo autunnale.

Tutti i dettagli su MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia: