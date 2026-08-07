MessinaCon 2026, tra gli ospiti arriva Lelio Bonaccorso: il fumetto d’autore protagonista a Villa Dante

Il MessinaCon 2026 continua ad ampliare il proprio parterre di ospiti annunciando la partecipazione di Lelio Bonaccorso, tra i più autorevoli fumettisti e illustratori italiani contemporanei. L’autore siciliano sarà quindi tra i protagonisti della manifestazione dedicata alla cultura pop in programma dal 4 al 6 settembre a Villa Dante, a Messina. La sua presenza è resa possibile anche grazie alla rinnovata collaborazione con Officina del Sole, partner storico dell’evento e realtà impegnata nella promozione della cultura del fumetto e della lettura sul territorio.

Bonaccorso si è distinto nel corso degli anni per un tratto riconoscibile e per una forte sensibilità narrativa, firmando opere capaci di affrontare temi di grande rilevanza sociale e civile. Insieme allo sceneggiatore Marco Rizzo ha realizzato volumi come Salvezza, A casa nostra… Cronaca da Riace, Per amore di Monna Lisa, Peppino Impastato. Un giullare contro la mafia, Jan Karski. L’uomo che scoprì l’Olocausto e La mafia e l’immigrazione spiegata ai bambini, lavori che hanno contribuito a valorizzare il fumetto come strumento di divulgazione, memoria e riflessione.

Dalla Bonelli a Marvel e DC Comics, la carriera internazionale di Lelio Bonaccorso

Nel corso della sua carriera Lelio Bonaccorso ha collaborato con alcune delle principali realtà editoriali italiane e internazionali, tra cui Sergio Bonelli Editore, Disney, Marvel, DC Comics, Vertigo e Panini, oltre a numerose case editrici francesi. I suoi lavori sono stati pubblicati in diversi Paesi europei, negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina. Tra i progetti più recenti figurano Caravaggio e la ragazza, The Passenger e Spider-Man Magazine per Disney/Marvel UK.

Illustratore, autore, poeta e artista poliedrico, Bonaccorso rappresenta una delle personalità più significative del fumetto italiano contemporaneo, con un percorso che unisce qualità artistica, impegno civile e riconoscimento internazionale. La sua partecipazione si inserisce nella linea culturale che il MessinaCon intende consolidare, affiancando ai grandi nomi del panorama nazionale anche la valorizzazione delle realtà locali.

Mulfari: “Il fumetto oggi racconta temi sociali, storia, attualità, inclusione e diritti”

A sottolineare il valore della presenza di Bonaccorso è il presidente di StrettoCrea e direttore del MessinaCon, Giuseppe Mulfari: “La presenza di Lelio Bonaccorso al MessinaCon rappresenta perfettamente la direzione che vogliamo continuare a seguire”. Mulfari aggiunge: “Il nostro obiettivo non è soltanto organizzare una fiera dedicata al fumetto, ma costruire un progetto culturale realmente inclusivo, capace di mettere in dialogo mondi diversi, generazioni differenti e sensibilità artistiche molteplici. Il fumetto oggi racconta temi sociali, storia, attualità, inclusione e diritti, e autori come Lelio dimostrano ogni giorno quanto questo linguaggio sia potente e universale. Avere al MessinaCon professionisti di questo livello significa offrire al nostro pubblico un’esperienza culturale completa e contribuire alla crescita del territorio attraverso il confronto con alcune delle migliori eccellenze italiane. Siamo felici che tutto questo sia possibile anche grazie alla collaborazione con Officina del Sole, una realtà che da anni condivide la nostra stessa visione.”

Con l’annuncio di Lelio Bonaccorso, il MessinaCon conferma dunque la volontà di proporre un programma capace di unire nomi di rilievo del panorama nazionale e valorizzazione delle realtà del territorio, consolidando il proprio ruolo tra gli appuntamenti dedicati alla cultura pop nel Mezzogiorno. La manifestazione si svolgerà dal 4 al 6 settembre a Villa Dante e nei prossimi giorni saranno annunciati nuovi ospiti, nuove collaborazioni e ulteriori iniziative che andranno ad arricchire il programma dell’edizione 2026.