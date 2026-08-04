MessinaCon 2026, grandi ospiti nazionali e valorizzazione delle eccellenze del territorio

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 4 al 6 settembre 2026, Villa Dante ospiterà il MessinaCon 2026, la manifestazione dedicata al fumetto, al gioco e alla cultura pop che, anno dopo anno, continua a consolidare il proprio ruolo tra gli appuntamenti più importanti del Sud Italia. L’edizione 2026 si presenta con un programma sempre più ricco, capace di unire grandi nomi del panorama nazionale alle migliori realtà artistiche e culturali del territorio, confermando la volontà degli organizzatori di costruire un evento che non sia soltanto una fiera, ma un luogo di incontro, crescita e valorizzazione delle eccellenze locali. Tra gli ospiti già annunciati spicca Luca Enoch, autentico maestro del fumetto italiano e autore di opere che hanno segnato intere generazioni, come Sprayliz, Gea, Lilith e Dragonero. Per la prima volta sarà ospite a Messina, regalando agli appassionati un’occasione unica per incontrare uno dei protagonisti assoluti della Nona Arte.

Ad affiancarlo ci sarà Lorenzo Scattorin, una delle voci più celebri del doppiaggio italiano, conosciuto dal pubblico per aver dato voce a personaggi iconici come Joel Miller di The Last of Us, Sanji di One Piece, All Might di My Hero Academia, Beerus di Dragon Ball Super e Aiden Pearce di Watch Dogs. Grande spazio anche ai creator con la presenza di Marco Merrino (Croix89) e Francesco “Ciccio” Merrino, due tra i volti più conosciuti del web italiano, entrambi originari di Messina e protagonisti di un percorso che li ha portati a conquistare milioni di visualizzazioni grazie ai loro contenuti dedicati alla cultura pop e all’intrattenimento.

Il fumetto italiano sarà rappresentato anche da Val Romeo

Il fumetto italiano sarà rappresentato anche da Val Romeo, autore Sergio Bonelli Editore impegnata su serie come Nathan Never, Dylan Dog, Morgan Lost e Zagor, e da Umberto Giampà, illustratore di fama internazionale e autore delle locandine ufficiali del MessinaCon 2025 e 2026, oggi impegnato con importanti editori francesi e statunitensi. Tra gli artisti presenti anche Sam Levi, illustratore e pittore messinese noto per il suo immaginario dark fantasy, protagonista di mostre, progetti editoriali e performance artistiche dal vivo. L’evento darà inoltre spazio alla divulgazione con la presenza dello scrittore Giandomenico Ruta, tra i massimi esperti siciliani di occultismo, folklore e tradizioni popolari, autore di numerosi saggi dedicati ai misteri della Sicilia e di Messina.

Il MessinaCon 2026 conferma anche la propria attenzione verso il mondo del cosplay. Il primo giudice annunciato del Contest Cosplay sarà Giovada, tra i cosplayer italiani più premiati degli ultimi anni, chiamato a valutare le performance dei partecipanti insieme agli altri membri della giuria che saranno svelati nelle prossime settimane. A guidare il Contest tornerà inoltre Paynto, ormai presenza storica della manifestazione e volto amatissimo dal pubblico messinese. Accanto agli ospiti, cresce anche il numero delle collaborazioni con le realtà del territorio. Saranno presenti la Scuola del Fumetto di Palermo, punto di riferimento per la formazione di nuovi autori, il Messina Vinyl Fest, manifestazione che negli anni ha saputo promuovere la cultura musicale e del collezionismo, e Laberna APS, che trasformerà parte di Villa Dante nel suggestivo “Mercato dei Crociati”, un grande villaggio medievale con attività LARP, laboratori, duelli, giochi storici e dimostrazioni artigianali. A rendere ancora più ricco il programma ci saranno le performance delle Solar Eclipse, gruppo K-Pop che accompagnerà il pubblico con spettacoli e coreografie, confermando una collaborazione nata nelle precedenti edizioni del MessinaCon e consolidata anche durante il Day Zero e StrettoArt.

Il MessinaCon guarda quindi al futuro senza dimenticare le proprie radici. Se da un lato porta a Messina ospiti di rilievo nazionale, dall’altro continua a investire nelle energie creative del territorio, coinvolgendo artisti, associazioni, professionisti e realtà culturali locali in un progetto condiviso che punta a fare della città un punto di riferimento per la cultura pop nel Mezzogiorno. “Crediamo che una fiera del fumetto debba essere molto più di una semplice esposizione di stand“, dichiarano gli organizzatori. “Il nostro obiettivo è creare un evento che favorisca la crescita culturale del territorio, valorizzi i talenti locali e permetta al pubblico di incontrare da vicino autori, artisti e professionisti che rappresentano il meglio del panorama italiano. Messina ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento nel settore, e il MessinaCon vuole contribuire concretamente a questo percorso”.

Nei prossimi giorni saranno annunciati nuovi ospiti, nuove aree tematiche e ulteriori attività che andranno ad arricchire il programma della manifestazione. L’appuntamento è dal 4 al 6 settembre 2026 a Villa Dante per tre giornate dedicate al fumetto, ai videogiochi, al cosplay, al doppiaggio, al gioco, alla musica e a tutto ciò che rende unica la cultura pop.