MessinaCon 2026: a Villa Dante tre giorni tra fumetto, gaming, cosplay e cultura pop

È stata presentata questa mattina a Palazzo Zanca MessinaCon 2026, la manifestazione dedicata alla cultura pop che dal 4 al 6 settembre animerà Villa Dante con tre giornate di appuntamenti tra fumetto, gaming, cosplay, K-pop, musica, divulgazione e intrattenimento, rivolti a un pubblico di tutte le età e, in particolare, alle nuove generazioni. All’incontro con i giornalisti erano presenti il vicesindaco Laura Castelli e l’assessore alle Politiche Giovanili Iris Forami, insieme al presidente e vicepresidente di MessinaCon rispettivamente, Giuseppe Mulfari e Silvia Roberta Alfano. Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati il programma e le principali novità della nuova edizione, che quest’anno propone quattro grandi ospiti, Luca Enoch, Lorenzo Scattorin, Marco Merrino e Ciccio Merrino oltre a un calendario ricco di appuntamenti e attività. Prevista anche la presentazione di due libri, tra gli appuntamenti dedicati alla cultura e alla creatività.

“In un momento storico come quello che stiamo vivendo – ha dichiarato il vicesindaco Castelli – è importante offrire occasioni che permettano di comunicare messaggi, confrontarsi e aprirsi a nuovi linguaggi. L’Amministrazione comunale è ben propensa a promuovere e sostenere questi giovani artisti, offrendo loro la possibilità di esprimere e coltivare il proprio talento. Manifestazioni come MessinaCon rappresentano un’importante opportunità per valorizzare la creatività, favorire la partecipazione e creare occasioni di incontro e confronto tra le nuove generazioni. L’iniziativa si inserisce pienamente nella volontà dell’Amministrazione di promuovere appuntamenti capaci di coinvolgere i giovani e di valorizzare Messina come una città giovane, creativa e culturalmente vivace”.

“MessinaCon rappresenta un vero e proprio ponte generazionale”

“MessinaCon rappresenta un vero e proprio ponte generazionale – ha sottolineato l’assessore alle Politiche giovanili, Forami – perché crea occasioni di incontro e di dialogo tra giovani e adulti, attraverso linguaggi, passioni e forme di espressione differenti. È una manifestazione che valorizza la creatività e il talento delle nuove generazioni, offrendo ai giovani uno spazio in cui sentirsi protagonisti, condividere le proprie passioni e costruire nuove relazioni. Investire in occasioni come questa significa anche promuovere una città capace di ascoltare e valorizzare le nuove generazioni, riconoscendone il ruolo attivo nella comunità”.

Il presidente Mulfari ha illustrato in sintesi il programma della manifestazione

Il presidente Mulfari ha illustrato in sintesi il programma della manifestazione, soffermandosi sulle caratteristiche dei quattro principali ospiti di questa edizione e sulle diverse attività che animeranno Villa Dante. “Rispetto alle edizioni precedenti – ha spiegato Mulfari – quest’anno abbiamo quattro big che rappresentano mondi e linguaggi differenti della cultura pop. Saranno tre giornate ricche di appuntamenti, pensate per coinvolgere un pubblico ampio e per offrire occasioni di incontro con artisti, creator e professionisti”. Mulfari ha inoltre rivolto un ringraziamento all’Amministrazione comunale e alla Messina Social City per la collaborazione e per aver messo a disposizione Villa Dante, consentendo di ospitare la manifestazione in uno degli spazi più importanti della città.

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano anche la presentazione in anteprima nazionale di Segni, sogni e sapori, progetto nato dalla collaborazione tra Messina Scrive e il Comitato degli Artisti, e Miti e Leggende – Racconti ispirati da miti e leggende del Messinese, una nuova pubblicazione curata da Officina del Sole APS. Il primo volume intreccia scrittura, illustrazione e cultura gastronomica per raccontare Messina attraverso i suoi sapori, i suoi luoghi e le storie del territorio. Il libro sarà distribuito gratuitamente durante MessinaCon, a Villa Dante. Il secondo volume raccoglie e reinterpreta miti, fiabe e leggende legati alla Sicilia e alla Calabria, attraversando suggestioni greche, romane, normanne e cristiane. Non si tratta di un semplice libro di folklore, ma di un progetto che utilizza le storie dello Stretto per riflettere e parlare anche del presente.

La tre giorni si propone come uno spazio di incontro, partecipazione e condivisione

La tre giorni si propone quindi come uno spazio di incontro, partecipazione e condivisione, capace di mettere in dialogo fumetto, gaming, musica, cosplay e divulgazione con le realtà creative e culturali del territorio, valorizzando al tempo stesso giovani talenti e professionisti siciliani. A conclusione della conferenza stampa, la vicepresidente di MessinaCon, Alfano, ha rivolto un invito al pubblico: “Vi aspettiamo a Villa Dante dal 4 al 6 settembre per vivere insieme questa nuova edizione di MessinaCon”.

Orari di apertura: venerdì 4 settembre: 11:00 – 20:30; sabato 5 settembre: 10:00 – 20:30; domenica 6 settembre: 10:00 – 20:30.