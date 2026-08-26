MessinaCon 2026, a Palazzo Zanca la presentazione dell’evento

Dal 4 al 6 settembre fumetto, gaming, cosplay, K-pop, musica, divulgazione e intrattenimento per tutte le età a Villa Dante

MESSINACON 2026

Domani, giovedì 27 agosto, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione di MessinaCon 2026, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Politiche Giovanili Iris Forami. All’incontro con i giornalisti parteciperanno anche alcuni dei principali ospiti dell’edizione 2026: Luca Enoch, Lorenzo Scattorin, Marco Merrino e Ciccio Merrino. Dal 4 al 6 settembre, Villa Dante ospiterà una manifestazione dedicata alla cultura pop, con un programma che spazierà dal fumetto al gaming, dal cosplay al K-pop, dalla musica alla divulgazione e all’intrattenimento, rivolto a un pubblico di tutte le età e, in particolare, alle nuove generazioni. Accanto agli ospiti dell’edizione, saranno presenti artisti, creator e professionisti siciliani, in un percorso che metterà al centro la creatività e le diverse espressioni della cultura contemporanea.

Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il programma della tre giorni e saranno presentate le attività e gli appuntamenti previsti a Villa Dante, che per l’occasione si trasformerà in uno spazio di incontro, partecipazione e condivisione. MessinaCon 2026 punta infatti non soltanto sull’intrattenimento, ma anche sulla valorizzazione dei giovani talenti e delle realtà creative e culturali del territorio, creando occasioni di incontro e confronto tra giovani, artisti, associazioni e professionisti. L’iniziativa si inserisce nella volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere appuntamenti capaci di coinvolgere le nuove generazioni e di valorizzare Messina come città giovane, creativa e culturale.

 

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