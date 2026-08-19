Messina Volley, Milly Apruti è la nuova palleggiatrice per la Serie B2

Nuovo innesto per il Messina Volley, che nella prossima stagione sarà impegnato nel campionato nazionale di Serie B2. La società giallo-blu ha ufficializzato l’ingaggio della palleggiatrice Milly Apruti, chiamata a ricoprire un ruolo centrale nella costruzione del gioco della formazione messinese. Etnea, classe 2003, Apruti porta con sé una significativa esperienza maturata proprio nella categoria. Nelle stagioni 2021-22 e 2022-23 ha infatti distribuito palloni in Serie B2 con la maglia del Traina Albaverde Caltanissetta. Successivamente ha proseguito il proprio percorso sempre in B2 vestendo le maglie di Todo Sport Volley, Alus Mascalucia e Zafferana Volley.

La nuova regista giallo-blu ha espresso grande entusiasmo per l’inizio della nuova esperienza a Messina e per le sensazioni avvertite già nei primi contatti con la società. “Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della famiglia del Messina Volley. Fin dai primi contatti ho percepito una grande energia e soprattutto tanta disponibilità. Per questa stagione mi aspetto sicuramente un campionato competitivo e ricco di sfide e sono pronta a dare il massimo e a mettermi a completa disposizione del gruppo e dello staff.” Con l’arrivo di Milly Apruti, il Messina Volley aggiunge dunque alla propria rosa una palleggiatrice giovane ma già abituata alle dinamiche della Serie B2, categoria nella quale la formazione giallo-blu si prepara ad affrontare la nuova stagione nazionale.