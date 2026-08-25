Messina Volley, arriva Marta Radicella: nuovo colpo in attacco per la Serie B2

Il Messina Volley piazza un importante colpo di mercato in vista del prossimo campionato nazionale di Serie B2, ufficializzando l’arrivo della schiacciatrice Marta Radicella. La società giallo-blu continua così a costruire la squadra affidata alla guida tecnica di Marcela Nielsen, aggiungendo al reparto offensivo un talento giovane ma già con una significativa esperienza alle spalle. L’arrivo di Radicella si inserisce nel progetto di crescita della formazione messinese, che potrà contare anche sui nuovi innesti di Claudia Puglisi e Milly Apruti, oltre alle riconferme della stessa Nielsen, nelle vesti di giocatrice, e di Giulia Mondello, Miriam Colombrita e Barbora Basile.

Nata nel 2007, Marta Radicella è una schiacciatrice palermitana che ha mosso i primi passi nella Palma Team Volley di Altavilla Milicia, prima di approdare nel 2019 al Volley Palermo, società con cui ha disputato i campionati di Serie D e Serie C. Proprio con la maglia della formazione palermitana è arrivato anche l’esordio in Serie B2, a soli 14 anni, confermando le qualità tecniche e il percorso di crescita della giovane atleta. Nel 2022 ha partecipato al Trofeo delle Regioni con la rappresentativa FIPAV della Sicilia e successivamente si è trasferita a Catania per vestire la maglia della WeKondor.

Con la formazione etnea Radicella ha raggiunto le finali nazionali Under 16 e due volte quelle Under 18, disputando contemporaneamente i campionati di Serie C e Serie B2. Nel 2023 e nel 2024 ha inoltre preso parte al Global Challenge in Croazia con il Club Italia del Sud, rappresentativa nazionale giovanile della FIPAV. Nel suo percorso recente ha indossato anche la maglia dell’Alus Mascalucia in Serie B2, raggiungendo i play-off promozione, mentre nell’ultima stagione ha disputato la Serie C con il Teams Volley Catania, arrivando fino alla finale play-off.

Radicella: “Entusiasta di iniziare questa nuova avventura”

La nuova schiacciatrice giallo-blu ha espresso grande entusiasmo per l’inizio della nuova esperienza con il Messina Volley, sottolineando la volontà di mettersi in gioco e crescere insieme alla squadra. “Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Messina Volley – dichiara il nuovo attaccante giallo-blu –. Arrivo in questa squadra con tanta voglia di mettermi in gioco, conoscere le mie compagne e vivere al meglio questa stagione. Fin dai primi contatti ho avuto un’ottima impressione della società e sono felice di avere scelto il Messina Volley per questa nuova esperienza. Credo ci siano tutte le condizioni per lavorare bene e crescere sia individualmente che come squadra”.

Guardando alla prossima stagione, Radicella si aspetta un campionato intenso e ricco di sfide, anche per la presenza di diverse formazioni della provincia di Messina. “Penso sarà una stagione molto stimolante e competitiva, anche considerando la presenza di diverse squadre della provincia di Messina. Sarà sicuramente bello affrontare realtà vicine e vivere un campionato ricco di sfide, che spero possa regalarci tante emozioni e tanto divertimento”. Con l’arrivo di Marta Radicella, il Messina Volley aggiunge quindi alla propria rosa una giocatrice giovane, già abituata ai ritmi della categoria e con un bagaglio di esperienze maturato tra campionati nazionali, competizioni giovanili e importanti percorsi di formazione.