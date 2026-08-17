Messina: violenta aggressione nei pressi di piazza Don Fano, uomo ferito dopo una lite

La Polizia di Stato sta indagando su un’aggressione avvenuta nei pressi di piazza Don Fano, a Messina, dove un uomo è rimasto ferito al termine di una lite che, per cause ancora da chiarire, è degenerata in violenza. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata affrontata da due persone che l’avrebbero colpita ripetutamente utilizzando diversi oggetti. Gli accertamenti sono ancora in corso da parte degli inquirrenti.

Ancora da chiarire le cause della lite

Resta al momento senza risposta la domanda principale: cosa abbia provocato il litigio poi sfociato nella violenza. Non sono emersi, allo stato attuale, elementi certi sulle ragioni che avrebbero dato origine alla discussione. Gli investigatori dovranno quindi ricostruire il contesto e verificare se tra le persone coinvolte vi fossero precedenti rapporti o se il confronto sia nato per motivi contingenti. Qualsiasi ipotesi sulle cause dell’aggressione sarebbe, al momento, prematura.

Sul posto le Volanti della polizia

Dopo l’aggressione, nei pressi di piazza Don Fano sono intervenute alcune pattuglie delle Volanti. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto e acquisire elementi utili all’identificazione delle responsabilità. Le indagini sono dunque in corso e dovranno chiarire sia la dinamica dell’aggressione sia il motivo per cui la lite è degenerata.