Messina, venerdì i funerali di Alessandra Frazzica: lutto cittadino per la vittima del crollo di Pistunina

Saranno celebrati venerdì alle 16.30 nel Duomo di Messina i funerali di Alessandra Frazzica, morta nel crollo di Pistunina. La città si prepara così a rendere l’ultimo saluto alla vittima della tragedia che ha profondamente colpito l’intera comunità messinese. Nel corso del Consiglio comunale di Messina, il sindaco Federico Basile ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino, un atto con il quale l’amministrazione comunale intende esprimere il cordoglio e la vicinanza della città.

Alessandra Frazzica morta nel crollo di Pistunina

La morte di Alessandra Frazzica è legata al crollo di Pistunina, episodio che ha scosso profondamente Messina. La tragedia ha suscitato dolore e commozione in città, richiamando l’attenzione dell’intera comunità. L’ultimo saluto nel Duomo sarà quindi non soltanto un momento privato per i familiari, ma anche un’occasione di cordoglio pubblico. La celebrazione di venerdì consentirà alla città di stringersi attorno alla famiglia della vittima e di condividere il dolore per quanto accaduto.