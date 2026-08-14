Messina, tra qualche giorno sarà attivo lo sportello per il ritiro dei tesserini venatori | DATA

A Messina, a decorrere dal 19 agosto 2026, sarà attivo lo sportello per il ritiro dei tesserini venatori relativi alla stagione 2026/2027. Il richiedente che ha presentato istanza, anche tramite delega ad un’Associazione Venatoria, dovrà recarsi personalmente presso l’ufficio comunale incaricato della consegna, Stanza 4, sito al piano terra di Palazzo Zanca. L’ufficio è raggiungibile seguendo il corridoio sulla destra dell’atrio di ingresso centrale.

Orari di apertura al pubblico Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle 12.30; Martedì e giovedì: anche dalle ore 14.30 alle 16.30. Si precisa che tutti gli interessati dovranno ritirare personalmente il proprio tesserino venatorio, anche nel caso in cui l’istanza sia stata presentata tramite delega conferita ad un’Associazione Venatoria.