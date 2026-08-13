Messina, torrente Bordonaro ancora senza riqualificazione: Cacciotto furioso, “è una bomba ecologica!”

La riqualificazione del torrente Bordonaro resta al centro delle richieste dei residenti e dell’intervento del consigliere della Terza Circoscrizione di Messina, Alessandro Cacciotto, che sollecita tempi certi per le opere previste e, nell’attesa, chiede almeno una pulizia urgente dell’alveo torrentizio. Il consigliere ricostruisce l’iter del progetto, ricordando gli interventi programmati per migliorare la viabilità e la sicurezza dell’area. “Da troppo tempo i residenti di Bordonaro sono in attesa della riqualificazione del torrente e della realizzazione di una strada che garantisca un normale transito, piuttosto che affrontare l’attuale insidia stradale.

Un progetto esecutivo per la sistemazione idraulica del torrente che insieme alla realizzazione di una nuova strada ha il compito di migliorare la viabilità interna, di muri di contenimento per la messa in sicurezza del sito e un nuovo collettore fognario. Nel 2023 consegnati i lavori per le indagini geognostiche propedeutiche al progetto di riqualificazione”. Così in una nota il consigliere della Terza Circoscrizione di Messina, Alessandro Cacciotto.

L’iter del progetto per il torrente Bordonaro

Cacciotto richiama anche quanto annunciato dall’Amministrazione comunale nell’ottobre del 2025, quando era stata comunicata la conclusione positiva delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per gli interventi sul torrente Bordonaro e la successiva convocazione delle conferenze di servizi per ottenere il Paur, Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, passaggio propedeutico all’appalto dei lavori.

“Ad ottobre 2025 l’ Amministrazione Comunale annunciava la positiva conclusione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale per gli interventi previsti sul torrente Bordonaro e l’ annuncio di una convocazione delle conferenze di servizi per l’ottenimento del Paur (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale) propedeutico all’appalto dei lavori. Insomma, dichiara il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, sembrerebbe esserci ancora tanta strada che porta a dare un volto nuovo a Bordonaro in termini di riqualificazione di un torrente che ancora oggi penalizza i residenti di Bordonaro. Nel frattempo però il malumore, comprensibile, dei residenti, cresce ogni giorno di più”.

In attesa che l’iter amministrativo conduca all’avvio degli interventi di riqualificazione, il consigliere di Fratelli d’Italia chiede quindi un’azione immediata per migliorare le condizioni del torrente e ridurre i disagi che interessano da anni la zona. “Mi auguro, conclude l’esponente di Fratelli d’Italia, che quanto prima la storia infinita della riqualificazione del torrente di Bordonaro possa finalmente concludersi tenuto conto dei seri disagi che da troppi anni i residenti di Bordonaro sono costretti a subire e che nelle more degli annunciati interventi di riqualificazione si proceda quantomeno ad un’ urgente pulizia dell’ alveo torrentizio”.