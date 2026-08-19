Messina, terzo appuntamento per il circuito Urban Cross “I Borghi della Trinacria”

Terzo appuntamento per il circuito Urban Cross I Borghi della Trinacria, che dopo le splendide serate vissute a Mongiuffi Melia e Gallodoro sarà sabato sera a Roccafiorita per portare avanti la prima edizione della challenge, che ha portato anche in Sicilia un modo diverso di concepire la mountain bike coniugandola con le luci del tramonto. Chi ha partecipato alle prime due prove ha detto di essersi divertito molto ed è pronto a tornare per chiude alla grande il circuito che di fatto è stata una sorta di introduzione agostana alla seconda parte della stagione.

A Roccafiorita, bellissimo borgo del Messinese, si gareggerà su un circuito di 1,9 km

A Roccafiorita, bellissimo borgo del Messinese, si gareggerà su un circuito di 1,9 km per un dislivello di 90 metri dove i biker troveranno un mix di terreno tra asfalto, sterrato e pavé con anche alcuni ostacoli artificiali per caratterizzare sempre più le capacità di guida.

Lo start è fissato nel centro storico di Roccafiorita con ritrovo alle 18:00 quando si potrà regolarizzare la propria iscrizione e ritirare il numero di gara. Alle 19:00 è previsto il via per la categoria Esordienti, alle 19:45 quello per gli Allievi, alle 20:30 la partenza per tutte le categorie assolute e Master.

Il costo dell’iscrizione, come per le altre tappe è di 15 euro per gli amatori e 5 per gli agonisti. A fine gara premiazioni per i primi 3 di ogni categoria. Si profila una serata davvero speciale che gli organizzatori (ASD Special Bikers e ASD Leto Free Bike “Piero Leone”, ancora insieme dopo i fasti della Trinacria MTB Marathon) sintetizzano nello slogan che accompagna la prova di Roccafiorita: “Pedala nel Buio”…