Messina, stretta della Questura contro violenza e soggetti pericolosi: 30 misure di prevenzione a luglio

Prosegue senza pause l’attività di prevenzione dei reati della Questura di Messina a seguito dell’accurata analisi, operata dalla Divisione Anticrimine, dei fenomeni di violenza urbana e delle condotte illecite da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, nei cui confronti sono stati adottati, nel mese di luglio, i seguenti provvedimenti.

A.C.U.R. (Divieto di accesso alle aree urbane)

È stato emesso 1 provvedimento di Divieto di accesso alle aeree urbane a carico un soggetto resosi autore di gravi turbative dell’ordine e sicurezza pubblica, al quale è stato fatto divieto di accedere all’area in cui insiste la stazione ferroviaria di Messina per 12 mesi. Il soggetto, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione smodata di sostanze alcoliche, in piazza della Repubblica nelle vicinanze della stazione ferroviaria, aggrediva verbalmente l’ex compagna e un suo amico, nonché gli operatori della Polizia di Stato intervenuti su segnalazione. All’uomo, deferito in stato di libertà all’A.G. per ubriachezza molesta, violenza o minaccia a P.U. e danneggiamento, veniva notificato anche un ordine di allontanamento per 48 ore, ex art.10 D.L. n.14/17, reiterato dopo pochi giorni per analoghe condotte presso la stazione ferroviaria di Palermo, dove veniva colpito da ulteriore Dacur emesso in quel centro.

A.SPO. (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive)

È stato adottato 1 D.A.SPO., della durata di 1 anno, nei confronti di un soggetto che, al termine dell’incontro di pallavolo “Fly Volley Caprileone – ASD Peloro Volley” dell’8 marzo 2026, lasciava gli spalti ed entrava sul rettangolo di gioco, aggredendo con un pugno in fronte l’allenatore della ASD Peloro Volley, che rovinava al suolo, proferendo animosamente al suo indirizzo anche minacce.

V.O. (Foglio di via obbligatorio)

Sono stati adottati 13 provvedimenti di F.V.O. con riferimento a diversi comuni della provincia di Messina, con divieto di ritorno nei medesimi comuni, per periodi ricompresi tra i tre ed i quattro anni.

AVVISI ORALI

Sono stati emessi 11 avvisi orali, intimando agli interessati di tenere una condotta conforme alla legge. In particolare, un provvedimento ha riguardato un minorenne, già in passato colpito da D.A.C.U.R. e segnalato più volte per violazione delle prescrizioni imposte nonché per il porto di oggetti atti ad offendere.

AMMONIMENTI

Sono stati adottati 2 provvedimenti di AMMONIMENTO nei confronti di altrettanti soggetti che si sono resi autori di violenza domestica ed atti persecutori.

Infine, è stata data esecuzione a 2 decreti di applicazione della SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA, rispettivamente con obbligo di soggiorno per anni 3 (tre) e semplice per anni 2 (due), emessi dal Tribunale di Messina – Sezione “Misure di Prevenzione” su proposta del Questore.

Tutte le misure di cui sopra, sia quelle adottate sia quelle proposte, rappresentano il frutto della sinergica e costante azione di intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria, sia nel capoluogo che nella provincia, e della particolare attenzione e sensibilità posta all’attività di prevenzione nei riguardi delle vittime più vulnerabili.