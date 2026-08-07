Messina, stop ad Amam per la manutenzione delle strade. Gioveni: “finalmente si torna all’antico”

L’Amministrazione Basile ha deciso di sospendere il servizio di pronto intervento e manutenzione delle strade affidato ad Amam attraverso un contratto di servizi aggiuntivi. La scelta è contenuta nella delibera di Giunta n. 523 del 6 agosto 2026 e viene accolta con favore dal consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che in passato aveva più volte chiesto di revocare questo incarico all’azienda di viale Giostra. “C’è voluto del tempo per capirlo, ma non è mai troppo tardi per tornare indietro sui propri passi!”, commenta Gioveni. Il consigliere ricorda di aver già sollevato la questione in diverse occasioni: “Lo avevo chiesto in più occasioni in passato di revocare questo servizio aggiuntivo e gravoso all’azienda di viale Giostra – ricorda Gioveni – sia perché ritenuto totalmente incoerente con la sua Mission, sia per i palesi disservizi registratisi in questi quasi due anni di affidamento!”

Nel commentare le motivazioni contenute nell’atto della Giunta, Gioveni richiama le risorse economiche indicate dall’Amministrazione e ribadisce la necessità che Amam torni a concentrarsi sulle proprie funzioni principali, soprattutto in una fase segnata dalle criticità del servizio idrico. “Certamente mi fanno un po’ sorridere le motivazioni addotte dalla Giunta nell’atto per giustificare questo passo indietro – prosegue il consigliere – ossia quelle di avere adesso più risorse a disposizione (16 milioni e 600 mila euro dei fondi FSC e 6 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti), però ciò che conta è che adesso Amam si occupi esclusivamente di gestire i servizi idrici e fognari per i quali è nata, soprattutto in questo periodo di forte crisi idrica presente in diverse zone a nord della città.”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia guarda ora alla gestione futura del servizio e chiede che il Dipartimento competente venga messo nelle condizioni di affrontare sia la manutenzione ordinaria sia gli interventi straordinari già programmati. “Mi auguro adesso che il servizio manutenzione strade del competente Dipartimento, però – conclude Gioveni – in virtù sia dei futuri lavori di manutenzione straordinaria programmati, sia di questo ritorno all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, possa essere gestito garantendo un numero adeguato di personale visto che negli ultimi anni era stato ridotto ai minimi termini.”