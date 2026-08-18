Messina, “Stasera guido io”: Polizia Stradale nei locali e sulle spiagge contro gli incidenti notturni

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Fondazione Ania, il Silb Fipe, il Sib Fipe e Feder Balneari Italia, per rispondere efficacemente al fenomeno dell’incidentalità degli eventi mortali e con lesioni, verificatisi maggiormente nelle ore serali e notturne, ha sottoscritto un protocollo di divulgazione formativa ed informativa, finalizzata a far comprendere l’importanza della guida in sicurezza, denominato “Stasera guido io”. Nello specifico, la campagna divulgativa mirerà a far comprendere come sia assolutamente necessario mettersi alla guida non avendo precedentemente assunto bevande alcoliche ed, a tale scopo, sarà presente personale della Polizia Stradale all’interno di stabilimenti balneari, luoghi ricreativi, discoteche e centri di aggregazione giovanile.

Gli operatori della Polstrada, attraverso un approccio diretto con i ragazzi, cercheranno di responsabilizzarli sull’importanza di guidare da sobri e la necessità di individuare il cosiddetto “guidatore designato”, cioè un ragazzo o una ragazza della comitiva che, a giro, scelga di non assumere bevande alcoliche garantendo a tutti un rientro a casa in sicurezza, perché una bella serata è tale quando si ritorna sani e salvi dalla propria famiglia. Per questo motivo la Polizia Stradale sarà presente nei comuni del litorale messinese con pattuglie e con personale qualificato impegnato nella divulgazione di questo importante messaggio di sicurezza tra i ragazzi, con gadget e materiale informativ