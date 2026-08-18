Messina, sit-in silenzioso a Pistunina per ricordare le vittime del crollo di via Giorgio La Pira

Un momento di silenzio nel luogo in cui, lo scorso 30 luglio, alcune persone hanno perso la vita nel crollo di una palazzina. Nel pomeriggio di ieri, alcuni cittadini di Messina si sono ritrovati in via Giorgio La Pira, a Pistunina, davanti all’area della tragedia, per impedire che il trascorrere dei giorni trasformi il dolore e il ricordo in abitudine. Il sit-in a Pistunina è stato organizzato come un momento di raccoglimento, senza clamore e senza manifestazioni rumorose.

La palazzina crollata è ancora sotto sequestro

A rendere ancora più forte l’impatto del momento commemorativo è stata la presenza, a pochi metri di distanza, di ciò che resta dell’edificio crollato a Pistunina. Oltre le recinzioni, infatti, la struttura continua a segnare fisicamente il luogo della tragedia. L’area in via Giorgio La Pira resta sottoposta a sequestro. Una presenza che mantiene evidente, anche a distanza di giorni dal crollo del 30 luglio, la dimensione concreta di quanto accaduto e fa da sfondo al raccoglimento dei cittadini.