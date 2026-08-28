Messina, sicurezza stradale: controlli con autovelox, Scout e Guardium | DATE e VIE

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale di Messina, nell’ambito delle attività di prevenzione dei sinistri stradali, comunica che dal 31 agosto al 6 settembre proseguiranno i controlli della velocità mediante dispositivi Autovelox nelle località individuate dal Decreto Prefettizio, nonché le attività di rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada relative ai divieti di sosta attraverso i dispositivi “Scout” e “Guardium”.
Il servizio di controllo con Autovelox e Scout interesserà le seguenti località:
Autovelox
• S.S. 114, Giampilieri – Giampilieri Marina, dal km 15,000 al km 15,700;
• S.S. 114, Galati, dal km 9,100 al km 10,000;
• S.S. 114, Briga Marina, dal km 13,100 al km 13,700;
• S.S. 114, Pistunina, dal km 5,200 al km 5,800;
• S.S. 113, S. Saba, dal km 26,000 al km 26,600;
• S.S. 113, Spartà, dal km 21,400 al km 22,400;
• S.S. 113, Mortelle, dal km 11,700 al km 12,200;
• Via Circuito Torre Faro;
• Via Consolare Pompea, dal km 7,500 al km 8,000;
• Viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’Istituto scolastico “Maiorana”.
Scout e Guardium
• Corso Cavour
• Piazza Duomo (isola pedonale);
• Corso Garibaldi;
• Via C. Battisti;
• Viale Boccetta;
• Via Consolato del Mare;
• Via Argentieri;
• Via XXIV Maggio.
Il Comando della Polizia Municipale raccomanda agli automobilisti “di rispettare i limiti di velocità su tutte le strade, ricordando che l’eccesso di velocità rappresenta una delle principali cause che aggravano la gravità dei sinistri stradali. Si invita, inoltre, all’osservanza delle norme sul divieto di sosta, con particolare attenzione ai casi di sosta in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, sulle piste ciclabili e in corrispondenza degli attraversamenti pedonali”.