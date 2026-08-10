Messina, scatta il limite di 30 km/h sulla S.P. 161/bis: le info per gli automobilisti

Scatta il limite di velocità a 30 chilometri orari sulla S.P. 161/bis, nei territori di Sant’Agata Militello e Militello Rosmarino. La Città Metropolitana di Messina ha adottato il provvedimento in seguito ai sopralluoghi effettuati dai tecnici del Servizio Manutenzione Stradale della zona omogenea Nebrodi, durante i quali sono emerse alcune criticità lungo l’arteria. Le verifiche hanno infatti rilevato dissesti del piano viabile e la necessità di rafforzare, in alcuni tratti, le protezioni laterali. Da qui la decisione di introdurre la limitazione della velocità in via cautelativa, con l’obiettivo di ridurre i rischi connessi alle attuali condizioni della strada e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti in attesa dell’esecuzione dei lavori.

Il limite di 30 km/h resterà in vigore fino alla realizzazione degli interventi già programmati dalla Città Metropolitana di Messina. Il progetto prevede la sistemazione dei tratti della carreggiata maggiormente ammalorati, insieme alla collocazione di alcuni segmenti di barriera di sicurezza e al potenziamento della segnaletica. Gli interventi sono destinati a incidere sulle principali criticità emerse durante le verifiche tecniche, con l’obiettivo di migliorare sia la sicurezza sia la funzionalità della viabilità lungo la S.P. 161/bis. Fino al completamento dei lavori, dunque, gli automobilisti che percorrono l’arteria nei territori di Sant’Agata Militello e Militello Rosmarino dovranno rispettare la nuova limitazione di velocità.