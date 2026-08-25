Messina, ruba una Jeep Renegade e tenta la fuga in autostrada: arrestato 24enne

I Carabinieri lo hanno intercettato allo svincolo di Tremestieri dopo la segnalazione di un cittadino. Nell’auto trovato un dispositivo elettronico per avviare il motore

un arresto per furto di auto (Cp. Messina Sud)

Nella nottata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato in flagranza un 24enne, catanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato di autovettura. L’intervento è scattato grazie alla segnalazione al numero di emergenza “112 NUE” da parte di un cittadino, il quale aveva notato – lungo una pubblica via della zona sud di Messina – tre soggetti che stavano armeggiando attorno a una Jeep “Renegade”, per poi mettere in moto il veicolo e darsi alla fuga in direzione dell’autostrada.

Sulla base di tale segnalazione, la Centrale Operativa del Comando Provinciale ha immediatamente attivato un piano di ricerca, nell’ambito del quale i Carabinieri della Stazione di Santo Stefano Medio sono riusciti a intercettare il veicolo lungo la rampa di accesso dello svincolo di “Tremestieri” dell’autostrada A/18, proprio mentre il 24enne – che era alla guida – tentava di imboccarla verso Catania.

Inoltre, la successiva ispezione del mezzo ha consentito ai Carabinieri non solo di rilevare i danni arrecati alla serratura della portiera per aprire il veicolo, ma anche di rinvenire – al di sotto del volante – un dispositivo elettronico verosimilmente utilizzato dall’uomo e dai suoi complici per avviare il motore dell’autovettura.

Alla luce di quanto accertato, l’uomo è stato quindi arrestato e trasferito presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, mentre proseguono le ricerche finalizzate a identificare e rintracciare altri due presunti complici del furto. 

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità. Si precisa che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio tra le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”

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