Messina riscopre le feluche con “A Lume di Feluca”: tre giornate gratuite tra pesca, degustazioni e visori 3D

Messina punta sulla valorizzazione del proprio patrimonio marittimo e delle tradizioni dello Stretto con “A Lume di Feluca”, il progetto promosso dal Comune di Messina in collaborazione con Slow Food Messina e la cooperativa I Mancuso delle sorelle Antonella e Giusy Donato. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, in sinergia con la Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, e proporrà tre giornate dedicate alla scoperta della pesca tradizionale, delle feluche e delle specie ittiche dello Stretto.

L’appuntamento è per lunedì 17, martedì 18 e giovedì 20 agosto a Ganzirri, dove i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva a bordo delle storiche feluche ormeggiate nella zona. Il programma comprende degustazioni guidate di pescato locale, laboratori didattici e attività rivolte sia agli adulti sia ai più piccoli. L’obiettivo è promuovere le specie ittiche dello Stretto, comprese quelle più abbondanti e sostenibili ma meno conosciute, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sul consumo del pesce e sulla tutela delle risorse marine.

“Con questa iniziativa – dichiara il sindaco Federico Basile – intende promuovere la valorizzazione di uno dei simboli più autentici della nostra identità. Le feluche rappresentano la storia, il lavoro e la cultura marinara dello Stretto e costituiscono un patrimonio che merita di essere conosciuto e tramandato. ‘A Lume di Feluca’ unisce tradizione, educazione ambientale e promozione del territorio, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza capace di raccontare il mare di Messina e il suo straordinario valore”.

Il progetto consentirà inoltre ai partecipanti di conoscere da vicino le tecniche della pesca tradizionale dello Stretto attraverso un’esperienza con visori 3D, degustare prodotti del pescato locale e approfondire il ruolo del Presidio Slow Food della Pesca Tradizionale dello Stretto di Messina, impegnato nella tutela di pratiche di pesca selettive, sostenibili e a basso impatto ambientale.

“Lo Stretto di Messina – afferma il presidente di Slow Food Messina, Nino Mostaccio – rappresenta un unicum ambientale, culturale e produttivo, dove la pesca tradizionale costituisce un patrimonio identitario di valore inestimabile. Le iconiche feluche, simbolo della pesca al pesce spada, raccontano una storia secolare fatta di competenze, rispetto del mare e sostenibilità. In questo contesto si inserisce il Presidio Slow Food della Pesca Tradizionale dello Stretto di Messina, riconoscimento che tutela pratiche di pesca selettive, a basso impatto ambientale e rispettose degli equilibri marini”.

Il programma prevede attività differenziate nelle varie giornate. Lunedì 17 agosto, nel pomeriggio, sono previste la visita a bordo della feluca, l’esperienza immersiva con visori 3D e un aperitivo. Martedì 18 agosto, in mattinata, l’iniziativa sarà rivolta in particolare a giovani e famiglie, con visita a bordo, esperienza immersiva e spuntino. Giovedì 20 agosto, sia al mattino sia al pomeriggio, torneranno la visita sulla feluca, l’esperienza con i visori 3D e l’aperitivo. La partecipazione a tutte le attività di “A Lume di Feluca” è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Per riservare il proprio posto occorre inviare un messaggio WhatsApp al numero 379 3804994.