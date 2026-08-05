Messina, rinviato lo spettacolo “‘A Ghiotti e Felici” in segno di cordoglio per la tragedia di Pistunina

Il Teatro dei 3 Mestieri comunica il rinvio dello spettacolo “‘A Ghiotti e Felici”, previsto per venerdì 7 agosto nell’ambito della rassegna estiva “Fuori in Scena 2026”. La decisione è stata assunta dalla direzione a seguito della tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Pistunina e l’intera città di Messina. “In un momento di così grande dolore – dichiarano Stefano Cutrupi e Angelo Di Mattia – riteniamo doveroso unirci al cordoglio delle famiglie coinvolte e di tutta la comunità, condividendo il lutto che in questi giorni ha colpito l’intero territorio”.

La rappresentazione, interpretata da Orazio Berenato e Chiara Trimarchi, con la collaborazione di Leonardo Mercadante e produzione Teatro dei Naviganti, sarà recuperata in una nuova data che verrà comunicata successivamente.