Messina, rifiuti abbandonati sulla spiaggia. Cittadinanzattiva denuncia: “serve un intervento urgente”

Rifiuti abbandonati sulla spiaggia, con una presenza particolarmente evidente di bottiglie di plastica, e la richiesta di un intervento urgente per ripristinare il decoro dell’area. A sollevare il problema è Giuseppe Previti, coordinatore dello Sportello del Cittadino di Cittadinanzattiva, che denuncia le condizioni dell’arenile situato accanto all’ex autodromo a Messina. Una situazione che assume particolare rilevanza nel pieno della stagione estiva, quando le spiagge sono frequentate non soltanto dai residenti, ma anche dai turisti. La segnalazione punta il dito innanzitutto contro i comportamenti di chi utilizza l’arenile per abbandonare i propri rifiuti, trasformando uno spazio destinato alla balneazione e alla fruizione pubblica in un deposito improvvisato.

Bottiglie di plastica abbandonate sull’arenile

Nel descrivere quanto riscontrato sulla spiaggia, Previti utilizza parole molto dure nei confronti dei responsabili dell’abbandono. “I soliti incivili (razza mai estinta) hanno utilizzato la spiaggia come deposito rifiuti, soprattutto bottiglie di plastica. Non è certamente uno spettacolo decoroso, soprattutto per i turisti che utilizzano la spiaggia insieme ai cittadini per bene.” Per il coordinatore dello Sportello del Cittadino di Cittadinanzattiva, le condizioni segnalate restituiscono un’immagine poco decorosa di un luogo frequentato quotidianamente da chi vuole trascorrere del tempo al mare.

Spiaggia frequentata da cittadini e turisti, il problema del decoro

La questione non riguarda soltanto la pulizia dell’arenile, ma anche il decoro della spiaggia e l’immagine offerta ai visitatori durante il periodo di maggiore affluenza. Previti sottolinea infatti come lo spazio sia utilizzato contemporaneamente da turisti e cittadini, evidenziando il contrasto tra la normale fruizione della spiaggia e i comportamenti di chi vi abbandona bottiglie e altri rifiuti. La segnalazione attribuisce chiaramente la responsabilità del degrado agli incivili che avrebbero utilizzato l’area come un deposito, ma contemporaneamente chiede un intervento rapido affinché i rifiuti già presenti vengano eliminati.

Cittadinanzattiva chiede la rimozione urgente dei rifiuti

L’appello formulato da Giuseppe Previti è diretto: occorre procedere quanto prima alla rimozione dei rifiuti dalla spiaggia. “Sarebbe auspicabile un urgente intervento di rimozione dei rifiuti che si trovano proprio a fianco l’ex autodromo (che fine ha fatto???).” La richiesta è quindi quella di ripulire l’area e ripristinare condizioni adeguate di fruibilità e decoro. Nella stessa dichiarazione Previti apre inoltre una parentesi sull’ex autodromo, chiedendosi “che fine ha fatto???”, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla questione.

L’appello contro l’abbandono dei rifiuti in spiaggia

La segnalazione dello Sportello del Cittadino di Cittadinanzattiva riporta così l’attenzione su un problema che durante l’estate diventa ancora più visibile: l’abbandono indiscriminato dei rifiuti negli spazi pubblici e, in questo caso, direttamente sull’arenile. Il messaggio di Previti si muove su due fronti. Da una parte c’è la condanna dei comportamenti di chi lascia plastica e rifiuti sulla spiaggia; dall’altra la richiesta di un intervento urgente per eliminare quanto già abbandonato. L’obiettivo è restituire condizioni decorose a uno spazio frequentato da residenti e visitatori, evitando che bottiglie di plastica e altri rifiuti continuino a caratterizzare il tratto di spiaggia situato accanto all’ex autodromo.