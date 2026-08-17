Messina ricorda le vittime del crollo di Pistunina: sit-in silenzioso in via Giorgio La Pira

Un momento di silenzio, preghiera e memoria nel luogo segnato dalla tragedia. È quello in programma oggi, lunedì 17 agosto alle ore 19:00 in via Giorgio La Pira, a Pistunina, dove si terrà un sit-in per ricordare le vittime del crollo che ha profondamente colpito Messina. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di salutare le persone che hanno perso la vita, ma anche di esprimere gratitudine nei confronti di chi, nelle ore e nei giorni delle ricerche, ha lavorato senza sosta sul luogo del disastro. Gli organizzatori hanno scelto la formula del sit-in silenzioso, pensato come un momento di raccoglimento intimo e personale.

Il ricordo delle vittime e il dolore della città

Gli organizzatori sottolineano il carattere profondamente emotivo dell’iniziativa. Il sit-in non è pensato come una manifestazione rumorosa o rivendicativa, ma come uno spazio nel quale ciascuno possa vivere il ricordo in modo personale. L’obiettivo è quello di raccogliere cittadini, amici, parenti, conoscenti e semplici concittadini in un momento condiviso di cordoglio e vicinanza. Il riferimento alla “ferita che mai Messina dimenticherà” restituisce il peso che la tragedia ha avuto sulla comunità e il significato simbolico della scelta di tornare proprio sul luogo del crollo.

Un ringraziamento a Vigili del Fuoco, volontari e soccorritori

Il sit-in avrà anche un secondo significato: ringraziare chi ha partecipato alle operazioni di ricerca e soccorso. Gli organizzatori scrivono: “Per ringraziare il Corpo dei Vigili del Fuoco, i Volontari e tutti coloro che hanno faticato con grande impegno e dedizione alle ricerche dei nostri amici, parenti, conoscenti o semplicemente concittadini”.