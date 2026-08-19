Messina ricorda la tragedia del “Rifugio del Falco”: seminario su incendi boschivi e tutela di Rete Natura 2000

Si terrà venerdì 21 agosto 2026, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso il Salone di rappresentanza dell’Ordine degli Architetti PPC di Messina, il seminario intitolato “Incendi Boschivi e Rete Natura 2000”. L’evento rappresenta il solenne prologo alle commemorazioni per il 19° anniversario della Tragedia de “Il Rifugio del Falco”, ricordata nella duplice data 22 agosto 2007 – 22 agosto 2026. L’iniziativa è promossa da AssoCEA Messina APS per mantenere viva la memoria e promuovere un’azione di tutela del nostro patrimonio boschivo e ambientale gode del Patrocinio del Comune di Messina, del Comune di Caltagirone, dell’Ordine degli Architetti PPC di Messina, della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, dell’ordine degli Ingegneri di Messina, dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e del Comitato dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea. I lavori del seminario saranno moderati dall’Ing. Francesco Cancellieri, Presidente di AssoCEA Messina APS.

Interverranno all’incontro:

Giovanni Lazzari , Presidente dell’Ordine degli Architetti di Messina.

, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Messina. Anna Carulli , Presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo e dell’INBAR.

, Presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo e dell’INBAR. Marilena Maccora, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina.

Ennio Marino , Vice Presidente del CESV.

, Vice Presidente del CESV. Gabriele Denaro , Geologo.

, Geologo. Giuseppe Cacciola, Esperto Ambientale

Di particolare rilevanza sarà l’intervento tecnico a cura del Prof. Vincenzo Piccione, Geobotanico, Presidente del Comitato dei Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea, che approfondirà le tematiche legate alla conservazione degli ecosistemi. La mattinata accoglierà anche un momento di grande impatto emotivo grazie al contributo di Daniela Conti, la quale leggerà “Il fuoco e il bosco”, un passo potente tratto dal celebre romanzo “Il barone rampante” scritto da Italo Calvino nel 1957. Le celebrazioni commemorative proseguiranno poi nella giornata del 22 agosto 2026, attraverso un itinerario del ricordo e della solidarietà territoriale: