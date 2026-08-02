Messina ricorda Dino Smedile, il volontario in carrozzella

Dino Smedile era per i messinesi il volontario in carrozzella ed era facile incontrarlo nelle vie del centro, figura di spicco nel volontariato della città di Messina. Già dirigente di CittadinazAttiva, Smedile conosciuto da tutti come Dino, è stato sempre un punto di riferimento per tutti coloro che avevano bisogno. L‘amica Angela Rizzo, ancora attonita per la scomparsa lo ricorda con queste parole: “Dino era l’amico di tutti, era colui che chiamavi nelle emergenze, ricordo durante il Covid le sue battaglie sia individuali e sia come dirigente di cittadinanzAttiva. Dino sapeva coltivare l’amicizia, coniugava sapientemente amicizia e dovere civico. La vita con lui non è stata benevola lo ha messo sempre davanti a dure prove, ma non ha mai mollato. La sua immensa umanità traspariva in ogni suo gesto. Nemmeno oggi che lo commemoriamo per la sua dipartita sono certa che non ha mollato, anzi da oggi dovrà essere un esempio, che ci aiuterà a continuare la sua azione mirata a dare diritti per tutti”.

Sui social in tanti lo stanno omaggiano, anche il comitato di Messina della Croce Rossa Italiana si associa al profondo dolore: “il Comitato apprende della scomparsa del suo volontario Dino Smedile, spentosi all’età di 60 anni, dopo un brevissimo ricovero in ospedale. Dino è stato una figura conosciuta e stimata per il suo costante impegno civile e sociale, valori che ha saputo incarnare con generosità e spirito di servizio, anche all’interno dell’Associazione”.