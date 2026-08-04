Messina, riaperto il Ponte Mella: nessuna celebrazione nel rispetto della tragedia di Pistunina

È stato riaperto oggi al transito il Ponte Mella, situato al km 27,036 della strada statale 113 dir “Settentrionale Sicula”, in località San Saba, nel territorio comunale di Messina. La riapertura è arrivata al termine del sopralluogo tecnico necessario per verificare l’opera e certificare la conclusione degli interventi. Il ripristino della circolazione rappresenta la notizia di maggiore rilievo per residenti, automobilisti e utenti della viabilità locale, dopo i lavori avviati per mettere in sicurezza l’infrastruttura e ricostruire le parti danneggiate dall’evento alluvionale del 2 febbraio 2025. Le opere hanno interessato sia la scarpata compromessa dall’alluvione, sia il restauro statico del ponte, con interventi sulle fondazioni, sul rilevato stradale e sugli elementi di sicurezza della carreggiata.

Nessuna celebrazione nel rispetto della tragedia di Pistunina

La riapertura è avvenuta senza iniziative celebrative. Anas, nel profondo rispetto del dolore della comunità messinese per la tragedia di Pistunina, ha scelto di astenersi da qualsiasi forma di celebrazione. La decisione accompagna un momento rilevante sul piano infrastrutturale, ma segnato dal lutto che ha colpito la città. La restituzione del ponte alla circolazione è stata quindi gestita esclusivamente come atto tecnico e operativo, senza cerimonie o eventi pubblici. Il comunicato sottolinea espressamente questa scelta, evidenziando l’attenzione nei confronti del dolore del popolo messinese.