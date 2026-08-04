Messina, restringimento della carreggiata sulla SP 162/Q per la realizzazione del sottopasso ferroviario

Ad Acquedolci entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile lungo via Castello. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, la Città Metropolitana di Messina ha disposto il restringimento temporaneo della carreggiata sulla Strada Provinciale 162/Q “Ponte Inganno – Acquedolci”. La modifica alla viabilità sarà in vigore dal 5 agosto al 31 dicembre 2026 nel tratto compreso tra il chilometro 2+036 e il chilometro 2+076. Durante i lavori il transito resterà consentito, con una riduzione della carreggiata regolata dalla segnaletica predisposta per garantire una circolazione ordinata e sicura.

L’impresa incaricata dell’intervento provvederà all’installazione della segnaletica temporanea e al tracciamento delle strisce gialle provvisorie che delimiteranno le due corsie di marcia, così da accompagnare gli automobilisti lungo il tratto interessato dal cantiere. Il provvedimento permetterà di portare avanti l’opera mantenendo la percorribilità della strada. Il controllo sul rispetto dell’ordinanza sarà affidato alla Polizia Metropolitana, alla Polizia Municipale e agli altri organi competenti.