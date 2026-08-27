Messina punta sul recupero del Don Bosco: il Comune avvia la rigenerazione dello storico complesso | FOTO

Il Don Bosco di Messina si prepara a tornare un punto di riferimento per la comunità cittadina. Il Comune ha avviato il percorso di recupero dello storico complesso del Quartiere Lombardo, acquisito in locazione dall’amministrazione con l’obiettivo di realizzare nuovi spazi destinati ai servizi della Messina Social City. La priorità, annunciata dal sindaco Federico Basile, è rendere fruibili al più presto le aree esterne, restituendo ai cittadini i giardini del presidio che per decenni ha rappresentato un luogo centrale per i giovani e per l’intera comunità. Il sopralluogo effettuato nei locali del Don Bosco dal primo cittadino insieme all’Amministratore unico di Messinaservizi Bene Comune, Giuseppe Laface, ha segnato l’avvio operativo di una nuova fase per la valorizzazione dell’area. Mentre prosegue la definizione degli interventi di manutenzione interna, l’amministrazione ha scelto di intervenire immediatamente sugli spazi esterni, così da anticipare la restituzione del luogo alla città.

Il progetto del Comune per il recupero del Don Bosco di Messina

L’intervento sul Don Bosco rientra nel più ampio processo di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Messina per recuperare luoghi simbolici della città e restituirli alla fruizione pubblica. L’obiettivo è trasformare una struttura dalla forte valenza storica e sociale in un nuovo polo a servizio della cittadinanza, destinato ad accogliere attività e servizi della Messina Social City. “Questa mattina, insieme all’Amministratore unico di Messinaservizi Bene Comune, Giuseppe Laface, abbiamo effettuato un sopralluogo nei locali del Don Bosco, acquisiti in locazione dal Comune con l’obiettivo di realizzare nuovi spazi destinati ai servizi della Messina Social City“, ha dichiarato il sindaco Federico Basile. Il recupero della struttura rappresenta quindi un passaggio significativo nella strategia dell’amministrazione comunale, che punta a valorizzare immobili e aree che hanno avuto un ruolo importante nella storia della città, restituendo loro una nuova funzione pubblica.

Giardini del Don Bosco aperti al quartiere: Messinaservizi si occuperà del verde

Uno degli aspetti più immediati del piano riguarda la riapertura degli spazi esterni. Il Comune ha infatti deciso di non attendere il completamento degli interventi interni per avviare la restituzione dei giardini alla comunità. “Stiamo completando il progetto per alcuni interventi di manutenzione interna, ma abbiamo deciso di non aspettare per quanto riguarda le aree esterne”, ha spiegato il sindaco Basile. La gestione della manutenzione del verde sarà affidata a Messinaservizi Bene Comune, che contribuirà a rendere nuovamente accessibili e accoglienti gli spazi all’aperto. L’obiettivo è aprire in tempi brevi il cancello d’ingresso e consentire ai cittadini di tornare a vivere un’area che per lungo tempo è stata un punto di aggregazione del Quartiere Lombardo. “L’obiettivo è aprire prima possibile il cancello d’ingresso e rendere fruibili i giardini. Messinaservizi si occuperà della manutenzione del verde, così da restituire quanto prima alla città uno spazio che deve tornare a essere un punto di riferimento per il Quartiere Lombardo, dove il “Don Bosco” ha rappresentato per decenni un importante presidio per i giovani e per l’intera comunità”, ha affermato Federico Basile.

Un luogo storico di Messina pronto a una nuova vita

Il ritorno alla piena fruibilità del Don Bosco viene presentato dall’amministrazione come l’inizio di un percorso più ampio, orientato alla valorizzazione della memoria e dell’identità dei luoghi cittadini. La struttura, legata alla storia sociale del quartiere e della città, viene così inserita in un progetto di recupero capace di unire passato e nuove esigenze della comunità. “È l’inizio di un percorso per restituire vita a un luogo storico di Messina, valorizzandone la storia, la tradizione e le grandi potenzialità“, ha dichiarato il sindaco. La riqualificazione punta dunque non soltanto al recupero fisico degli spazi, ma anche alla ricostruzione di una funzione sociale del complesso, attraverso servizi rivolti ai cittadini e nuove opportunità di utilizzo.

La rigenerazione urbana al centro della strategia dell’amministrazione

L’intervento sul Don Bosco si inserisce nel quadro delle iniziative di rigenerazione urbana portate avanti dal Comune di Messina per recuperare aree e immobili considerati parte del patrimonio collettivo della città. “Continuiamo nel processo di rigenerazione urbana che sta restituendo vita ai luoghi del cuore della nostra città”, ha concluso Federico Basile. Con la riapertura degli spazi esterni e la successiva realizzazione degli interventi interni, il Don Bosco si prepara quindi a una nuova fase della sua storia, con l’obiettivo di tornare a essere un luogo vissuto, aperto alla cittadinanza e al servizio della comunità messinese.